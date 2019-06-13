Uğur Dündar’dan Yıldırım’a yanıt: Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 16 Haziran’da ortak bir canlı yayınla tartışma yapacak. Canlı yayın ‘kimin moderatörlüğünde yapılacak?’ soruna Yıldırım’ın önerisi ile Uğur Dündar yanıtı öne çıkmıştı ancak Dündar, teklifi reddetti.

Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında Dündar’a neden teklif götürdüğünü açıklayıp “Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri” ifadelerini kullandı.

Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım’ın sözlerine tepki gösterdi.

Dündar, yaptığı paylaşımda “Ancak ‘Uğur Dündar’ı açıkça taraf olduğu için seçtim’ demek yerine ‘Muhalif ama dürüst ve bağımsız’ olduğu için önerdim demesini tercih ederdim. Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Sn.Binali Yıldırım'ın teveccühüne teşekkür ederim.Ancak 'Uğur Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim' demek yerine 'Muhalif ama dürüst ve bağımsız' olduğu için önerdim demesini tercih ederdim.

Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor. https://t.co/qYQQS89Izs — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 13 Haziran 2019

Yıldırım’ın sözleri şu şekilde:

İki sebepten dolayı Uğur Dündar’ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP’nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım.