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12.07.2019
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Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı destek bekliyor

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Duayen gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 yılında katledilişinin ardından Mumcu’nun görüşlerinin tarihe karışmaması ve gelecek nesillere aktarılması için kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, baskı maliyetlerindeki artışın da etkisiyle kitap basmakta güçlük çektiklerini duyurdu.

um:ag Yayınevi tarafından sosyal medya üzerinden şu çağrı yapıldı:

“Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakıfı olarak kısır bir döngü içine girdik; kitap basmak için kağıt alamıyoruz, baskı masrafları çok arttı. Hazır durumdaki kitaplarımızı basamıyoruz. Kitap basamadığımız için okurlarımıza kitaplarımızı ulaştıramıyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak için desteğe ihtiyacımız var.”

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