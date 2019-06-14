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14.06.2019
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Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nden ‘Poroşenko’ kararı: Anayasayı ihlal etti

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Fotoğraf: İHA

Ukrayna Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun anayasayı ihlal ettiğini kabul etti.

Sputnik’in Ukrayna medyasından aktardığına göre, Poroşenko’nun enerji ve kamu hizmetlerini düzenleyen ulusal komisyonu kurma emrini vererek anayasayı ihlal ettiğine karar verildi.

Komisyon, 2014’te kurulmuştu, 2 yıl sonra ülke parlamentosu komisyonu, üyeleri devlet başkanı tarafından atanan “daimi bağımsız devlet kolektif organ” olarak nitelendiren bir dokümanı kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, Poroşenko’nun bu tür yapıları kurma ve üyelerini atama hakkına sahip olmadığından anayasal yetkileri dışına çıktığını kabul etti.

Mahkeme ayrıca komisyonun yasayla belirlenen statüsünün anayasaya uygun olmadığına karar verdi. Komisyonun görevleri dikkate alındığında bakanlar kabinesi tarafından yönetilmesi gerekiyordu.

Poroşenko döneminde komisyon birçok skandalla gündeme gelmişti. Komisyon, dönemin devlet başkanı, çevresi ve bazı oligarşik grupların çıkarları doğrultusunda kararlar almakla suçlanmıştı.

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