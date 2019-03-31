Ukrayna bugün sandık başında

Ukrayna’da halk, devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde 39 adayın yarışacağı ifade ediliyor. Anketler, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy’nin seçimin ilk turunun favorisi olduğunu gösteriyor.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko da en güçlü adaylar arasında. Üç aday da kampanyasında Rusya karşıtı bir dil kullanırken, “çikolata baronu” olarak adlandırılan Poroşenko’nun gücünün zayıfladığı ifade ediliyor. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılıyor. Poroşenko, 2014 yılındaki iç karışıklıkların ardından yapılan seçimlerde yüzde 54’ten fazla oyla devlet başkanı seçilmişti.



30 milyon seçmen



Farklı kamuoyu araştırmalarına göre, Zelenskiy’in tahmini oy oranı yüzde 20-30, Poroşenko ve Timoşenko’nun ise yüzde 12-18 aralığında. İlk turda hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa, seçimin galibi 21 Nisan’da yapılacak ikinci tur oylamada belirlenecek. Ülkede yarın 30 milyonu aşkın seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.



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‘Halkın Hizmetkârı’



Ukrayna’da bu seçim sürecinin en büyük sürprizi, ülkenin en ünlü komedyeni olan Vladimir Zelenskiy’nin siyaset sahnesinde yükselişi oldu. Zelenskiy’in seçmen kitlesinin büyük bölümünü, siyasette ‘yeni yüzler’ görmek isteyen genç ve orta yaş grubundaki kişiler oluşturuyor. 41 yaşındaki Zelenskiy, ülkede sevilerek izlenen ‘Halkın Hizmetkârı’ adlı televizyon dizisinde dürüst, rüşvet almayan bir devlet başkanını canlandırıyordu. Ünlü komedyenin devlet başkanı adayı olduğu parti de bu diziyle aynı adı taşıyor.



‘Rakibim Putin’



Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise, seçim kampanyasını ‘Rusya tehdidine karşı güçlü duruş’ ve Avrupa’ya entegrasyon politikaları temelinde yürüttü. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’dan bağımsızlığını elde etmesi, orduyu güçlendirmesi, AB ve NATO üyeliği yolundaki kararlı adımları ve milliyetçi söylemleri, Poroşenko’nun seçim yarışında şansının devam etmesini sağlayan başlıca faktörler olarak gösteriliyor. Poroşenko, Twitter üzerinden son olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Müttefikin kim, kiminle hareketlerini koordine etmeye hazırsın diye sorduklarında açıkça söylüyorum: Benim müttefikim Ukrayna halkı. Rakibim kim? Açıkça söylemekten çekinmiyorum, bu rakip Vladimir Putin.”



Ekonomi planı yok



Rus gazetesi İzvestiya’ya göre, Ukrayna’nın asıl sorunu ekonominin içinde bulunduğu korkunç durum, ama üç adayın tam da bu konudaki programları yok. Gazete, “Hepsi nakarat gibi, IMF’yle ‘verimli işbirliğinin’ ve AB’yle ticari ilişkilerin genişlemesinin alternatifi olmadığından dem vuruyor.

Ancak Ukrayna’da resmi ekonomik veriler, radikal yapısal değişiklikler yapılmadığı takdirde önümüzdeki beş yılda olumlu bir değişiklik olamayacağını ve ülkenin üçüncü dünya ülkesi olarak kalacağını gösteriyor. Üçünün de Ukrayna ekonomisiyle ilgili görüşleri biliniyor ve hiçbiri radikal değişiklikler planlamıyor” diye yazdı.