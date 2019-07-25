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25.07.2019
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Ukrayna, Kerç Boğazı’nda bir Rus tankerine el koydu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Ukranya’nın Kerç Boğazı’nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.

RIA Novosti’nin haberine göre, Ukrayna güçleri Kırım yarımadası yakınlarında, Kerç Boğazı’nda Ukrayna gemilerinin geçişinin engellediği gerekçesiyle bir Rus tankerine el koydu.

Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı’nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi Neyma olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek Nika Spirit yapıldığı belirtilirken, Ukrayna’da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.

Kasım ayında Rus güçler, Ukrayna’ya ait gemilere el koyarak denizciler gözaltına almıştı. Gözaltına alınan denizciler halen Rusya’da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelensky’nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

RUS SENATÖR: İLİŞKİLERİMİZ DÜZELSİN İSTİYORLARSA TANKERİ BIRAKMALILAR

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Ukrayna’nın Rus tankerini alıkoymasını ‘kesinlikle yasadışı’ olarak nitelendirdi ve ikili ilişkileri daha da kötüleştireceğini ifade etti.

Cabarov “Eğer Kiev ilişkilerimiz biraz olsun düzelsin istiyorsa derhal tankeri serbest bırakmalı” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna’ya ait Berdyansk, Nikopol and Yanı Kapu gemilerinin kara sularını ihlal girişiminde bulunduğunu belirtmişti.

Söz konusu Ukrayna savaş gemilerinin güç kullanılarak durdurulması amacıyla silahların kullanıldığını ifade eden FSB, gemilerin Rusya’nın Karadeniz’deki karasularında alıkonulduğunu duyurmuştu.

El konulan gemilerde 2’si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’nda olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.

Cabarov ayrıca bu durumun Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasına yönelik müzakere sürecini zorlaştırabilecek bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Cabarov “Bu, giden Ukrayna yönetiminin belirli çevrelerince yapılmış bir provokasyon ve ilişkilerin kötüye götürülmesine yönelik bir adım” dedi.

RUS DIŞİŞLERİ: AZAK DENİZİ VE KERÇ BOĞAZI’NDAKİ DURUMA YÖNELİK SONUÇLAR DÜŞÜNÜLMELİ

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kiev’in Rus tankerin alıkonulmasının Azak Denizi ve Kerç Boğazı’ndaki duruma yönelik olası sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak “Yeni Kiev yönetiminin seçimlerden sonraki ilk adımının bu olduğunu ve bu adımın bir ‘takas malzemesi’ olarak atılmış olduğunu düşünmek istemiyorum. Zira Azak Denizi’ndeki bu tip olaylar, yani hangi gerekçe ile olduğu anlaşılmayan bir şekilde Nord gemisine el konulması olayı (Mart 2018), oldukça keskin bir gerginliğe yol açtı. Buna Kerç Boğazı ve Azak Denizi dahil. Bu sebeple Ukrayna olası sonuçları düşünmeli” dedi.

Kaynak ayrıca Ukrayna eğer böylece gelecekteki olası bir takas için malzeme toplamaya çalışıyorsa, bunun işe yaramayacağını ifade etti.

Öte yandan Rusya Denizciler Meslek Birliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tankerin Gelencik’ten Altomar Shipping şirketine ait olduğu belirtildi.

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