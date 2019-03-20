Ukrayna, Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletti

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’ya yönelik ilave yaptırımları yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Rusya’dan toplam 294 kurum ve 843 şahsı kapsayan ilave yaptırımların, “Ukrayna’ya yönelik saldırgan adımlara katkı sağlayan veya bilfiil destekleyen şahıs ve kurumları” hedef aldığı belirtildi.

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İmzalanan kararnameyle, Rus petrol şirketi Rosneft’in Üst Yöneticisi İgor Seçin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in yanı sıra Kerç Boğazı’na inşa edilen köprü projesinde yer alan bazı şirketler de yer aldı.

Kiev yönetimi, 2014’ten bu yana Moskova’ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya’dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

Rusya ise 1 Kasım 2018’de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

Kararnameyle, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun oğlu Aleksey Poroşenko, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy, eski başbakanlar Arseniy Yatsenyuk ve Yuliya Timoşenko, Poroşenko’nun basın sekreteri Svyatoslav Tsegolko ve Ukrayna’nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev yaptırım listesine alınmıştı.