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Ukrayna devlet başkanını seçmek için sandık başında

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Ukrayna’da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.  

Devlet Başkanını belirlemek için Ukrayna’daki 199 seçim bölgesinde 29 bin 888 sandık kuruldu. Oy verme işlemi yerel saat ile 08.00’da başladı.

Seçimlerde 29 milyon 767 bin seçmen oy kullanabilecek. Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım’da halk sandık başına gidemeyecek.

Seçimlerde yarışan 39 adaydan birisinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan’da yapılacak ikinci tura seçimine girecek.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yeniden aday olduğu seçimde, Poroşenko’nun yanı sıra oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun ismi ön plana çıkıyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 17 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 2 bin 344 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu. 

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KaynakAA
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