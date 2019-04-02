7.6 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa DÜNYA Ukrayna seçimleri ikinci tura kaldı

Ukrayna seçimleri ikinci tura kaldı

birgun.net birgun.net

Ukrayna’da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde alınan ilk sonuçlara göre komedyen Volodimir Selenski açık ara farkla sandıktan birinci çıkan aday oldu.

Seçim komisyonu merkezinin yaptığı açıklamaya göre, Selenski oyların yüzde 30,2’sini aldı. Halen iktidarda olan Devlet Başkanı Petro Poroşeko’nun aldığı oylar ise yüzde 16,7’de kaldı. Adayların hiçbirinin mutlak çoğunluğu sağlamaması nedeniyle 21 Nisan’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılması planlanıyor.

İlginizi çekebilir:  Oy kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Muhalif lider ve eski başbakan Yulya Timoşenko ise seçim komisyonunun verilerine göre, oyların yüzde 13,7’sini alarak, seçimlerde üçüncü oldu. Timoşenko, sandık çıkış anket sonuçlarının açıklanmasından sonra seçimlerde “manipülasyon” yapıldığını iddia etmişti. Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimleri için 39 aday yarıştı.

- Reklam -

SON HABERLER

Ukrayna seçimleri ikinci tura kaldı

birgun.net -
Ukrayna’da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde alınan ilk sonuçlara göre komedyen...
Devamını Oku

NATO’ya hayır dediler

Ömür Şahin Keyif -
NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılında, yerleşik siyasetin gündeminde, birliğin ABD için önemi var....
Devamını Oku

Bakanlık kulakları sağır eden sese kayıtsız

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’de, Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu...
Devamını Oku

Kamuda, ‘Mesai arası Kuran Eğitimi’ dönemi: ‘Çorba bizden eğitim sizden’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamalarının halkası olan, “Çağır Gelelim...
Devamını Oku

Belediye el değiştirdi tanzim çadırı kaldırıldı

birgun.net -
Ankara Sincan ve Çankaya’da Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları dün öğle...
Devamını Oku

Işıklar otizm için yanacak

birgun.net -
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir hızla...
Devamını Oku

Halk zehir soluyor

Burcu Cansu -
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporu kamuoyuna...
Devamını Oku

Hazmedemediler

birgun.net -
2014’teki yerel seçimde kıl payı kaybeden CHP’nin adayı Mansur Yavaş, bu seçimde...
Devamını Oku

25 yıllık ‘kapalı’ dönem bitti

Uğur Şahin -
Ankara’da Mansur Yavaş’ın zaferiyle sonlanan yerel seçimi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Gerçek yeni bir başlangıç

Uğur Koç -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçim sonuçlarının tüm taraflarca kabul...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi