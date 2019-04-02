Ukrayna seçimleri ikinci tura kaldı

Ukrayna’da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde alınan ilk sonuçlara göre komedyen Volodimir Selenski açık ara farkla sandıktan birinci çıkan aday oldu.

Seçim komisyonu merkezinin yaptığı açıklamaya göre, Selenski oyların yüzde 30,2’sini aldı. Halen iktidarda olan Devlet Başkanı Petro Poroşeko’nun aldığı oylar ise yüzde 16,7’de kaldı. Adayların hiçbirinin mutlak çoğunluğu sağlamaması nedeniyle 21 Nisan’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılması planlanıyor.



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Muhalif lider ve eski başbakan Yulya Timoşenko ise seçim komisyonunun verilerine göre, oyların yüzde 13,7’sini alarak, seçimlerde üçüncü oldu. Timoşenko, sandık çıkış anket sonuçlarının açıklanmasından sonra seçimlerde “manipülasyon” yapıldığını iddia etmişti. Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimleri için 39 aday yarıştı.