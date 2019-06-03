Ukrayna’da faşistler Hitler’i yenen Sovyet Mareşal Jukov’un büstünü yıktı

İkinci Savaş döneminde Kızıl Ordu’nun baş komutanlarından biri olan Mareşal Georgiy Jukov’un büstü, Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’da Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör isimli Nazi destekçisi faşist grupların üyeleri tarafından yıkıldı.

UA.Kharkiv sitesinin haberine göre, söz konusu faşist gruplar Harkov’da Mareşal Georgiy Jukov’un büstünü üzerine bağladıkları bir halatla çekerek kaidesinden indirdi.

Harkov Belediye Başkanı Gennadiy Kernes ise büstün yenileneceğini söyledi.

Ancak 2015’te kabul edilen anti-komünist yasa gereği Sovyet sembollerine savaş açılmış durumda. Komünist sembollerin kullanımı yasa gereği yasaklansa da halen birçok yapı ülke genelinde varlığını koruyor.