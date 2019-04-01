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04.07.2019
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Ukrayna’da Zelenskiy ve Poroşenko ikinci tura kaldı

birgun.net birgun.net

Ukrayna’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura kaldı. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise üçüncü olarak seçimleri kaybetti.

Ukrayna Merkez Seçim Komitesi, oyların yüzde 65’inin sayıldığını, Vladimir Zelenskiy’nin yüzde 30.4, Petro Poroşenko’nun yüzde 16.2 oy aldığını açıkladı. Adaylardan hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı için, Zelenskiy ve Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun oyların yüzde 13.1’ini, Muhalefet Bloğu’nun adayı Yuriy Boyko’nun yüzde 11.5’ini aldığı açıklandı. Merkez Seçim Komitesi, seçimlere katılım oranının yüzde 62’nin üzerinde olduğunu duyurdu.

POROŞENKO: “ZELENSKİY BİR KUKLA”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, seçimin ilk sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin ünlü milyarder İgor Kolomoyskiy’nin ‘kuklası’ olduğunu söyledi.

Rusya ile ilgili iddialarını yineleyen Poroşenko, “Kremlin, Rus ajanları ve kaçak oligarklar, bu seçimlere çılgınca asılıyorlar. Çünkü tamamen kontrolü kaybettiler. Kader beni Kolomoyskiy’nin kuklasıyla karşı karşıya getirdi. Kolomoyskiy’e en ufak bir şans tanımayacağız” dedi.

Ülkenin en etkili ve zengin kişilerinden biri olan Kolomoyskiy, seçimin ilk turunun galibi olan Vladimir Zelenskiy’nin komedi programının ekrana geldiği 1+1 adlı televizyon kanalının da sahibi.

ÜNLÜ KOMEDYEN İKİNCİ TURUN DA FAVORİSİ

Seçimlerin ilk turunun sonucunu yaklaşık olarak tahmin eden kamuoyu araştırma şirketleri, ikinci turun favorisi olarak da Zelenskiy’i gösteriyor. Ünlü komedyenin, ilk turda Timoşenko’ya, Boyko’ya ve diğer adaylara oy veren seçmenlerin önemli kesimi tarafından ikinci turda desteklenebileceği tahmin ediliyor. Bazı analistler ise, Poroşenko’nun önümüzdeki üç haftalık dönemde milliyetçilik temelindeki söylemlerini sertleştirerek, ikinci tur için şansını yükseltebileceğini öngörüyor.

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