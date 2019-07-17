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17.07.2019
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Ulamış Köy Tiyatrosu’nun belgeseli, Docademia’nın resmi seçkisinde

Seferihisar’ın Ulamış Köyü’nde Seferihisar Belediyesi bünyesinde oluşturulan Ulamış Köy Tiyatrosu kıtalar arası bir üne ulaştı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Seferihisar’ın Ulamış Köyü’nde Seferihisar Belediyesi bünyesinde oluşturulan Ulamış Köy Tiyatrosu kıtalar arası bir üne ulaştı.

Yönetmen Berkay Taşkan tarafından belgeselleştirilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bulunan Docademia platformunun düzenlemiş olduğu 3. Kısa Belgesel (Docademia’s 3rd Short Documentary) Festivali’nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı. Farklı kültürlere ait sesleri, fikirleri, renkleri dünyaya duyurmayı amaçlayan Docademia platformu sayesinde Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli’ni binlerce üniversite öğrencisi izleme fırsatı yakalayacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar sanat alanında her zaman ön planda olmuştur. Ulamış’ta başlayan bu hareket ile köylü kadınlarımızın hayatları değişti. Seferihisar Belediyesi olarak sanata değer veriyor, sanatçıları destekliyor ve yeni sanatçıların çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu belgesel ile köy yaşamının gerçekliği bir nebze de olsa oradaki insanlara aktarılabilirse ne mutlu bize. Belgeselin çekim sürecinde emeği geçen herkesi kutluyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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