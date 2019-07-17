24.7 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Ulaştırma Bakanı açıkladı: Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanması beklenen ve başka şehirlerde de geçerli olacak kart ile metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yıl sonuna kadar 7 şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Proje için, PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Turhan “Bu kapsamda PTT gerekli çalışmaları sürdürüyor. Projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınmasını planlamış bulunuyoruz ve bu doğrultuda da hızla ilerliyoruz.

Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje.

İlginizi çekebilir:  İzmir'de gece yolcularının sayısı artıyor

Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak” dedi.

ŞEHİR DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE BAŞKA BİR KARTA GEREK OLMAYACAK

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu’nun haberine göre uygulama hayata geçirildiğinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilmesi bekleniyor. Böylece şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,429AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kandilli Müdürü Özener : Şu anda 7,2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmaz

birgun.net -
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara...
Devamını Oku

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan 100. gün paylaşımı

birgun.net -
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve gelmesinin 100. günü sebebiyle Twitter...
Devamını Oku

Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi

birgun.net -
HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı ana davanın...
Devamını Oku

Zarif: ABD İran’a yönelik ekonomik savaşa son verirse Trump yönetimiyle görüşebiliriz

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Erbil’ açıklaması

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. ...
Devamını Oku

Jigolo olmak istedi, 4 bin lira dolandırıldı

birgun.net -
İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki...
Devamını Oku

CHP’li Ağbaba: KHK ile ihraç edilen 46 kişi yaşamına son verdi

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "20 Temmuz 2018'de kaldırılan olağanüstü hal...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan Erbil’de yaşanan saldırıya ilişkin açıklama

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili konuştu.
Devamını Oku

Kredi borcu kıskacında bir halk: Telefonu sessizde kullanıyoruz!

birgun.net -
Kamera: Gamze TürkkaynağıMikrofon: Meral DanyıldızTürkiye Bankalar Birliği...
Devamını Oku

Houston Rockets Westbrook’u kadrosuna kattı

birgun.net -
Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi