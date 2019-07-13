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13.07.2019
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Ulaştırma Bakanlığı: 70 milyon cep telefonu sistemden silinecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, yeni düzenleme ile 7 yıl ve daha uzun süredir sinyal alınmayan 70 milyon cep telefonunun sistemden silineceğini duyurdu. 

Sözcü‘den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Sayan, Türkiye’de 80 milyon kullanıcı üzerinde 270 milyon adet cep telefonu göründüğünü ancak bunların 70 milyonundan 7 yıldan bu yana hiç sinyal gelmediğini söyledi. 

Sayan, bu telefonların IMEI numaralarını kendi kaçak telefonlarına kopyalayıp kullananları 250 lira karşılığında affedeceklerini de bildirdi.

Sayan, ayrıca düzenlemeyle, GSM şirketlerinden ayrı ayrı taksitle cep telefonu alıp taksitlerini ödemeyen dolandırıcıların önüne geçileceğini de söyledi.

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