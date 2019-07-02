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02.07.2019
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Ulaştırma Bakanlığı: İndirim gündemimizde yok

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB),Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) çalışma nedeniyle oluşan ulaşım çilesine çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri düşürülsün” önerisine yeşil ışık yakmadı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışma nedeniyle oluşan ulaşım çilesine çözüm olarak “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri indirilsin” talebinde bulunacaklarını açıklaması üzerine gözler Bakanlığa çevrildi. Bakanlık ise, “İndirim gündemimizde yok” dedi.

Kaynaklar, en kötü senaryo dikkate alınarak bir tarih belirlendiğini belirterek, “En geç, 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Elbette, daha erken bir tarihte de tamamlanma olasılığı var” diye konuştu.

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