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21.07.2019
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‘Ülke ekonomik krizle karşı karşıyayken Saray’ın 5 aylık harcaması 1 milyar TL’yi aştı’

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, hazırladığı raporda Türkiye’de memurların yüzde 70’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Ağbaba, Saray’ın 2019 yılının ilk 5 aydaki harcamasının 1 milyar TL’yi aştığını hatırlatarak, Türkiye’nin tarihin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti ve Saray’a ayrılan bütçeyi eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın hazırladığı rapordan öne çıkanlar şöyle:

“Saray’ın 2019 yılının ilk 5 aydaki harcaması 1 milyar TL’yi aşarken, bu oran aylık 250 bin öğretmen ve hemşirenin maaşına denk gelmektedir.

Memurlarımız yüzde 6’lık ücret zammı ile yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir

Ülkemizde memurlarımızın yüzde 70’i yoksullukla boğuşmaktadır.

AB üyesi ülkelerde en düşük ortalama memur maaşı 2,500 avro civarında iken ülkemizde bu oran aylık ortalama 15 bin TL’ye denk gelmektedir

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıyadır. AKP iktidarının 17 yıl boyunca uyguladığı çarpık ekonomik modelin neticesi olarak ortaya çıkan krizin bedelini yine en çok ülkemizin çalışanları ödemektedir.”

Saray harcamalarında rekor üstüne rekor

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