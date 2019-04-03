Ülkenin büyükşehirlerini iktidar değil muhalefet yönetecek

Tayyip Erdoğan seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında Türkiye’nin çok büyük bölümünde seçimleri kazandıklarını söyledi. Hatta tüm belediyelerin üçte ikisinin AKP tarafından yönetileceğini ilan etti.

Rakamlar böyle okunduğunda ortaya bir başarı hikâyesi bile çıkarılabilir. Ama gerçek hiç de öyle değil. En önemli iller iktidar partisinin elinden çıktı. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını muhalefet partileri yönetecek artık. Sanayi, finans, ticaret, turizm, üniversite kentleri birer birer muhalefet partilerine geçti.



CHP, İKTİDAR PARTİSİNİ GEÇTİ



Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde 21 ilde ipi önde göğüsledi. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana gibi illerin de içinde bulunduğu CHP belediyelerinde toplam nüfus 39 milyon 683 bin 506. Bu rakam bile neredeyse tek başına ülkenin yarısına eşit. Buna HDP’li belediyelerin olduğu 8 ilde yaşayan 5 milyon 388 bin 952 eklenince rakam 45 milyonun üzerine çıkıyor. Hatta bağımsız Kırklareli ve TKP’li Dersim eklenince toplam rakam 45 milyon 521 bin 516 sayısına ulaşıyor.



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AKP’nin kazandığı 39 ilde ise toplam nüfus 31 milyon 111 bin 793. Tüm bu rakamların 2018 sayımına göre olduğunu belirtelim. Bu rakamlar da gösteriyor ki ülkenin büyük bölümü muhalefet partileri tarafından yönetilecek ve ortada Erdoğan’ın anlattığı gibi bir başarı hikayesi yok.



Ama bundan daha önemli olan bir başka şey var ki o da muhalefet tarafından kazanılan illerin özellikleri.



SANAYİ, FİNANS, TİCARET



Başkent Ankara’yı bundan böyle muhalefet partisi yönetecek. Üstelik en büyük ilçesi Çankaya ve Yenimahalle ile birlikte. Türkiye’nin belki de dünyanın en önemli kentlerinden biri İstanbul yine iktidar partisinin elinden gitti. Ticaret, finans ve turizmin başkenti İstanbul, artık muhalefet partisinde. Buna dünyanın İstanbul’dan sonra en çok ilgilendiği kent olan Antalya da eklendi.



Mersin, Adana, Hatay ve diğerleri. Sadece nüfusun çoğunluğu değil üretim merkezlerinin neredeyse tamamı artık muhalefet partilerinde.



AKP’NİN PANİĞİ



İstanbul üzerinden koparılan gürültünün ana nedenlerinden biri de çok açık ki yukarıdaki fotoğraf. AKP sonuç alamayacağına emin olduğu bir itiraz sürecini işleterek tüm tartışmaları başka bir noktada toplamaya çalışıyor. Muhalefetin her türlü baskı ve şiddete karşı dirayetli duruşu sonucu iktidar cenahında yaşanan büyük hezimet gürültü ile saklanmaya çalışılıyor.

Kısa süre sonra toz bulutu ortadan kalkınca bu fotoğraf daha net ortaya çıkacak. Bir de oy oranları üzerinden Cumhur İttifakı’nın pozisyonunu koruduğu yalanı var. Bu da doğru değil ama bir başka yazının konusu olsun.