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17.06.2019
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Ülkeyi Kartal İmam Hatip Lisesi ‘uçuruyor’: THY kadrolarına Ensar ve TÜRGEV damgası

THY’nin üst düzey kadrolarındaki isimlerin Ensar ve TÜRGEV gibi vakıflarla ilişkilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olan yakınlıkları da dikkat çekti. Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan üç isim THY’nin yönetim kadrolarında yer aldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

RTÜK’teki üst düzey atamalara damgasını vuran hemşerilik ilişkilerinin bir benzerinin Türk Hava Yolları’nda (THY) da var olduğu ortaya çıktı. THY’nin Yönetim Kurulu’nda görev alan isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan yakınlıklarının yanı sıra Ensar, TÜRGEV, KADEM gibi vakıflarla olan ilişkileri de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan ve Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan İlker Aycı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu THY’deki hemşerilik ilişkileri, kurumdaki kadrolaşmayı gözler önüne serdi.

ENSAR YÖNETİCİSİ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, 1999 yılından 2011 yılına kadar Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti’nde yer alıyor. Dilberoğlu halen Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı yapıyor. THY’nin bir başka Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy’un ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pilotu olduğu biliniyor.
Kurumun genel müdürlüğünü ise Erdoğan’ın hemşerisi Bilal Ekşi yapıyor. Göreve 2016 yılında atanan Bilal Ekşi’nin kardeşi Mehmet Ekşi de THY’de Kadıköy Satış Müdürü olarak çalışıyor.

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İBB İŞTİRAKLERİNDE YÖNETİCİ

THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkileri dikkati çekiyor. 2007-2013 yıllarında İBB İştirakler Daire Başkanlığı Halk Ekmek A.Ş.’de yöneticilik yapan Şanlıer, şuanda İstanbul Medya Akademisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor.

Şanlıer gibi, THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Muzaffer Akpınar’ın ise 2002-2006 yıllarında Turkcell’de CEO’luk yaptığı biliniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun da THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor. Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra KADEM Vakfı’nın yönetiminde de yer alıyor.

KARTAL İMAM HATİP

THY’nin üst yönetimindeki isimlerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın olduğu biliniyor. Kurumda, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini Erdoğan’ın yeğeni ile evli olan Murat Şeker yürütüyor. Pazarlama ve satış alanındaki Genel Müdür Yardımcılığı görevindeki isim olan Ahmet Olmuştur’un eğitim bilgilerinde ise Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu görülüyor. Bir başka Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Yahya Üstün ise THY’de Basın Müşaviri olarak çalışıyor.

KİRA GİDERLERİ YÜZDE 491 ARTTI

THY’nin kira giderleri, bir yılda yüzde 491 arttı. 2018 yılının ilk çeyreğinde bina, ofis, depo ve yer kiraları için 4.247.636,09 dolar ödeyen kurum, 2019’un aynı döneminde 25.088.998,09 dolar kira ödedi. Kira giderlerindeki artışı, İstanbul Hava Limanı’na taşınma sürecinin etkilediği raporlaştırıldı.

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