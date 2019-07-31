Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı 10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 46 ülkeden tam 1035 fotoğraf sanatçısı 7861 fotoğraf ile yarışmaya katıldı.

Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da düzenlenen ödül töreninde Renkli Serbest, Siyah – Beyaz Serbest ve Okumak kategorilerinde dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi.

Fotoğraf sanatçıları büyük bir gönüle sahiptirler”

FIDAF 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu’yla birlikte fotoğraf yarışmasının jüri üyelerine ve dereceye giren sanatçılara ödüllerini takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Fotoğraf sanatçıları hayatı ve hayatın içindekileri objektiflerine sığdıracak kadar büyük bir gönüle sahiptirler. Fotoğraf sanatçıları en güzel anı da en acı anı da çektikleri fotoğraf kareleri ile tüm dünyayla paylaşır. Festivalimizin en önemli etkinliklerinden biri de Uluslararası “Güler Ertan” fotoğraf yarışmamızdır. Bu güzel eserlerini bizimle ve tüm dünyayla paylaştıkları için fotoğraf sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yarışmada emeği geçen herkese ve özellikle de Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı ve fotoğraf sanatçısı Güler Ertan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi “Güler Ertan” 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması kategorilerinde ilk üçe girenler şöyle:

Renkli Serbest:

FIAP Altın Madalya / Suvajıt Mukherjee (Hindistan) FIAP Gümüş Madalya / Babak Mehrafshar (İran) FIAP Bronz Madalya / Andi Abdul Halil (Endonezya)

Siyah – Beyaz Serbest:

FIAP Altın Madalya / Melih Karakaya (Türkiye) FIAP Gümüş Madalya / Çağrı İşbilir (Türkiye) FIAP Bronz Madalya / Hardijanto Budiman (Endonezya)

Okumak:

FIAP Altın Madalya / İlhan Kılınç (Türkiye) FIAP Gümüş Madalya / Mohamad Ebrahimi (İran) FIAP Bronz Madalya / Hilal Tanyeri (Türkiye)