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12.07.2019
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Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya: İstanbul ve Ankara’da peşime taktığın polisleri çek

İYİP İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Ankara ve İstanbul’da peşime taktığın polisleri çek" dedi.

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İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini takip etmesi için polis görevlendirdiğini iddia etti.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, paylaştığı bir köşe yazısı nedeniyle kendisine “Bir medya zararlısıyla bir insan zararlısı yalanlarda bir araya gelmişler, iftiralarla garibanlar üzerinden siyaset devşiriyorlar. Hiçbir şeye üzülmüyorum da arada profesörlük unvanının saygınlığına halel geliyor, ona üzülüyorum” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Özdağ, “Ankara ve İstanbul’da peşime taktığın polisleri çek, gel Türkiye’ye kimin zarar verdiğini televizyonda, halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez” dedi.

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