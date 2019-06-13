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13.06.2019
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Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinde patlama

birgun.net birgun.net

İran medyası, Umman Körfezi’nde iki patlama sesi duyulduğunu; patlamaların 2 yakıt tankerlerinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel medya bunun bir saldırı sonrasında da meydana gelmiş olabileceğini; konunun araştırıldığını duyurdu.

İran haber kanalı Al-Alam TV’de yer alan habere göre, Umman Körfezi’nde iki patlama sesi duyuldu. Umman Körfezi’nde 2 yakıt tankerinin hedef alındığı düşünülüyor. Ayrıca, tanker personellerinin, saldırıya uğradıklarını duyurarak körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre mürettebatın tamamı tahliye edilirken Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya’ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi’nde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Japonya’ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney’in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır.” 

Zarif, Basra Körfezi ülkeleri arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve güvenlik alanındaki sorunların çözümü için önerdiği “Bölgesel Diyalog Forumu”nun kurulmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

Umman Körfezi’nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı’na nakledilmişti. 

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dün başkent Tahran’a gelerek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti. 

Abe, Japonya’ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi’nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu. 

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu’da istikrarın sağlanması için Tahran’ı ziyaret ettiğini açıklamıştı. 

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