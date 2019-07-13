25.4 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa YAZARLAR Ümmeti bölmek!...

Ümmeti bölmek!…

MERYEM KORAY MERYEM KORAY

Erdoğan’ın, gazetecilerin Babacan’la ilgili sorusuna verdiği yanıt da tartışılmaya değer. Şöyle diyor: “Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz.”

Bunun üzerine rivayet muhtelif. Kimi, Erdoğan’a Erbakan’ı ve Refah Partisi’nden ayrılmalarını hatırlatıp bundan alınacak dersleri dile getirmekte, kimi “ümmetin reisi” olarak bağlılığını sergileme telaşına girmekte, kimi de haklı olarak “ümmet kim” sorusunu sormakta.

GERÇEKTEN ÜMMET KİM?

Bildiğiniz gibi, ümmet, Hazreti Muhammet’in yolundan giden Müslümanların tümünü kapsamakta. O zaman da kafalar karışıyor; Erdoğan kimi kastetti?

Örneğin Türkiye’nin -sözde kalsa bile- laik bir ülke olduğunu düşünürsek ümmetten değil vatandaştan söz edilmesi gerekirken, buradaki ümmete “niyet neyse zikir de odur” mu demeliyiz?

Açıkçası, şaşırtıcı değil… Erdoğan’ın demokrasiyle ilgisi malum!… Bu anlayış içinde halka kurduğu en güçlü bağın “ümmet” anlayışı içinde geliştiği de biliniyor. Selvi de, Hürriyet’teki yazısında Erdoğan’a “ümmetin reisi” denildiğini yazmakta ki, bildiğimiz reisliğin temelinde ümmetin yattığını, dilinde düşmeyen davanın da bununla ilgili olduğu anlaşılıyor.

Kısacası, vatandaş değil, halk değil, toplum değil de ümmet denilmesinin nedeni açık.

Yine de ümmet diye düşünülen, yalnız AKP‘liler mi, yoksa hangi partiden olursa olsun % 99’unun Müslüman olduğu söylenen bu ülke insanlarının tamamı mı gibi bir soru var. Hatta neo-Osmanlıcılık hevesleri bilindiğine göre ümmeti dünyada 1,8 milyarı bulan tüm Müslümanlara kadar mı uzatmalıyız?

Gerçi, geçmişte de neo-Osmanlıcılık beklentileri kendilerinden başka kimsenin umurunda değildi ama şimdi bu iddialar daha da tavsamış durumda. Bir yandan Ortadoğu’da bile dosttan çok düşmanları var; öte yandan Türkiye’nin laik, demokratik, modern bir devlet olma iddiaları eskisi kadar taraftar toplamıyor.

Sudan halkı bile başındaki ceberutlara başkaldırmış, kendine demokratik bir yol ararken, Türkiye ancak “olumsuz dersler” alınacak bir model olmakta!…

Sonuç olarak en makul açıklama, kendi içleri ve yakınlarından yeni bir partinin doğacağı, bu partinin AKP oylarına talip olacağı da düşünülürse, ümmet diye kast edilenlerin AKP’liler olduğu noktasına gelmekte.

AKP içinde ve destekleyenleri arasında ümmet olmaya itiraz etmeyecek epeyce bir kalabalık olduğu düşünülürse, bu konudaki niyet ve zikrin amaca uygun olduğu söylenebilir. Ammaa, dindar çevreleri telaşa sokan ve İstanbul seçimlerinde de ümmet olmaktan vazgeçip “vatandaş” olmaya doğru giden muhafazakar çevrelerin genç kuşakları düşünülürse, niyet ve zikir eskisi kadar uygun görülmeyebilir.

O nedenle, Erdoğan’ın ümmetini daha da daraltmak gerekecek.

Muhafazakâr ailelerin kadın-erkek gençlerinin değişim yolunda olduğu sır değil… Bu nedenle, dindar cenahta, AKP iktidarıyla adım adım ilerledikleri yolun, şimdi yalnız laik çevrelerin karşı koyuşuyla değil kendi içlerindeki gençlerin karşı koyuşuyla da tehlikede olduğu yolunda bir korku peydahlanmış durumda. Bunun AKP’nin gerilemesi gibi, davalarının, yani İslam devleti hayalinin gerilemesi gibi bir tehlike barındırdığını düşündüklerinden, “beka tehlikesi”, yalnız AKP değil siyasal İslam için de geçerli!… Birçok yazarın sivri kalemleriyle bir yandan ailenin, öte yandan “İslam’ın” çöküşünden dem vurarak muhafazakar çevrelerde korkuları diri tutmaya çalışması da bundan!

Yine de değişim başlamış durumda, durdurulması da mümkün değil.

Özellikle eğitimli gençler arasında kendi yaşamlarını yaşamak, özellerine sahip çıkmak, farklılıklarla birlikte var olmak gibi tartışmalar yapılırken, vatandaşlık, haklar ve özgürlükler, demokrasi gibi konularda da kendi tanımlamalarını aranacağına kuşku yok.

Bu tartışmaları yapanlar arasında kadınların başı çekeceğini söylemekse abartı olmaz; sorularına uygun yanıtları da laiklik anlayışı içinde bulacaklarını söylemek de kehanet sayılmaz.

İlginizi çekebilir:  Ümmete ne oluyor!...

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,315AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

FSM’nin birinci etabı bu akşam trafiğe açılacak

birgun.net -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) birinci...
Devamını Oku

Ucuz ekmek sattığı için mahkemelik oldu, zam yapmak zorunda kaldı

birgun.net -
Bursa'da, 400 gram ekmeği 1 TL'ye satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız...
Devamını Oku

Gazeteci-ressam Zehra Doğan, Berlin’de gözaltına alındı

birgun.net -
Hasankeyf için Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde eylem yapan ressam ve gazeteci Zehra Doğan...
Devamını Oku

Bahçeli’den S-400 yorumu: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan Türkiye'ye teslimatı yapılan S-400 sistemine ilişkin...
Devamını Oku

Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

birgun.net -
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin...
Devamını Oku

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

birgun.net -
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürülürken, tatilciler kısa süreli panik yaşadı.
Devamını Oku

Afganistan’da gazeteci cinayeti

birgun.net -
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde ''Gardiz Sesi'' radyosunda çalışan bir gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce...
Devamını Oku

Flamingoların gölü Akgöl kurudu

birgun.net -
Türkiye'de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi'ndeki Akgöl, haziran...
Devamını Oku

Pakistan’da deprem sonrası oluşan Zalzala Koh adası kayboldu

birgun.net -
Pakistan'ın Gvadar kenti açıklarında 2013 yılında yaşanan deprem sonrası oluşan Zalzala Koh...
Devamını Oku

Küresel gündemler ile belediyeler buluştu: Sürdürülebilir kentsel gelişim ağı kuruldu

birgun.net -
Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye’nin farklı bölgelerinden 21 belediyenin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi