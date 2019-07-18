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18.07.2019
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Ümraniye’de İSKİ’nin çalışması sırasında evleri atık su bastı

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Ümraniye’de İSKİ’nin yaptığı çalışma sırasında bazı binaları atık su bastı.

Ümraniye İkbal Caddesi Bozok Sokak’ta geçtiğimiz hafta İSKİ tarafından atık su bakım onarım çalışmasına başlandı. Çalışmalar sırasında dairelerin gider borularından gelen suyla birlikte çok sayıda ev suyla doldu. Eşyaları zarar gören 5 dairenin sakinleri duruma tepki gösterdi. Daire sakinleri kokudan evlerine giremediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Evine kanalizasyon suyu dolduğunu belirten Remzi Gündüz, “Kanalizasyon çalışmasından dolayı evimi atık su bastı. Ne yapıyorsunuz nerede kalıyorsunuz diyen kimse yok. Evlere giremiyoruz. Eşim hamile, ne yapacağımızı şaşırdık,” diye konuştu.

Hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen daire sakinlerinde Kübra Akcan ise, “Hastayım, çocuğum da hasta. Eve giremiyoruz .İşçiler geliyor ama yetkili gelip görmesi lazım. 4 gün oldu bu şekilde. Dava açacağım” dedi. Daire sakinleri,  itfaiye ve kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu boşaltıp eşyalarını dışarı çıkardı. Ekiplerin ise sokakta çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:DHA

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