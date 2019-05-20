Ümraniye’de ormanlık alandaki kafede yangın

İstanbul Ümraniye’de Trabzon Park içindeki kafede yangın çıktı. İtfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi’nde bulunan Trabzon Park içindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun dumanı görenler orman yangını sandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.