‘Ümraniye’de oy kaçırma girişimi’ iddiası

CHP İstanbul Milletvekil Mahmut Tanal, İstanbul Ümraniye’de oy kaçırma girişimi iddiasında bulundu. Tanal, ‘Dün Ümraniye’deki spor kompleksinin arka tarafındaki depo kapısının yanında AKP Fatih ilçesi kamyoneti vardı. Bu kamyonet sırtını kapıya dayamıştı. Yanında polis logosu olan bir araç vardı. Bir süre sonra polis logosunu çıkardılar. Ne iş yapıyorsunuz diye sordum, polisiz dediler. Görev kartını gösterir misiniz deyince geri vitese takarak kaçtılar’ dedi.

Tanal, Seyr-i Sabah programında İstanbul’da yeniden sayıma konu olan oy çuvallarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Oy nöbetine ilişkin konuşan Tanal, “Geceden itibaren kapıları mühürlediler. Dışarıda polis nöbet bekliyor. Biz de polislerin yanındayız. Torbalar burada 1400 sandık olarak duruyor. Seçmen kartları torbalarda duruyor. Maltepe’deki spor kompleksinin spor alanının ortasında duruyor hepsi. Kamera kayıtları var. Buraya 4 giriş kapısı var. Oralarda polisler var. 4 kapının giriş çıkışında arkadaşlarımız nöbet bekliyor ve adeta hırsız kovalamaca oynuyoruz” diye konuştu.

“GERİ VİTESE TAKARAK KAÇTILAR”

Ümraniye’de yaşanan bir olayı ise şu şekilde aktardı:

“Dün Ümraniye’deki spor kompleksinin arka tarafındaki depo kapısının yanında AKP Fatih ilçesi kamyoneti vardı. Bu kamyonet sırtını kapıya dayamıştı. Yanında polis logosu olan bir araç vardı. Bir süre sonra polis logosunu çıkardılar. Ne iş yapıyorsunuz diye sordum, polisiz dediler. Görev kartını gösterir misiniz deyince geri vitese takarak kaçtılar. O araçtakiler arada İSPARK’tan çıkan iki kişiyle sohbet haline girmişlerdi. Siz tanıyor musunuz diye sorduk. O olay üzerine İSPARK’ın tüm yetkilileri geldi. Demek ki istendiğinde herkes organize bir biçimde iş yapabiliyor.

“OY ÇUVALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Biz oy çuvallarının değiştirilmesinden endişe duyuyoruz. Burada biz bir kamu hizmeti ifa ediyoruz. Vatandaşın oyunu koruyoruz. AKP’ye vermişse AKP, CHP’ye vermişse CHP çıkmalı. Biz kimsenin hakkını yemeyeceğiz ama kimsenin de hakkını yedirtmeyeceğiz. İtirazlar geçersiz pusulalara ilişkindir. Geçersiz pusulalar da gayet güzel torbanın içinde ayrı bir bölümde bulunmaktadır. Dışarıda mühürlenmiş pusulaları oraya koyarlar olur biter. YSK çok fazla pusula bastı ve bunların hepsi orada. Biz YSK’ya güvenmiyoruz ki. Eğer böyle bir şey yaparlarsa sonuçlar kesinlikle değişir. O yüzden burada kuş uçurtmuyoruz. Şu anda biz 8’er saat arayla 3 nöbet koyduk. Mevcut kapının her birinde beşer arkadaşımız geziyor. O konuda bir şüphesi olmasın kimsenin. Ama bu ana binanın başka bir girişi varsa bilemiyorum tabi.”



