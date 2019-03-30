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30.03.2019
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Ümraniye’de site bahçesinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

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Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinde darp izleri bulunan bedenin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay Armağanevler Mahallesi Güngör sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin yaptığı incelemede cansız bedenin 33 yaşındaki Süleyman Çakman’a ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin üzerinde silah ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu.  

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KaynakDHA
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