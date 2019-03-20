Umudun en güzel öyküsünü yazdı

Geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığının bir türü olan ve milyonda bir kişide görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisiyle tedavisine başlanan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin için süre daralıyor.

İlk Ses Gazetesi’nden Çağla Geniş’in haberine göre Mart ayının başında ilik nakli yapılması gereken Öykü için daha önce ‘Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol’ adıyla Türkiye ve 12 ülkede başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donörün yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, sanatçılar ve en çok izlenen diziler dahi destek verdi.

Şu ana kadar Öykü için uygun ilik henüz bulunamazken, onun için yapılan bağışlardan ise birçok kişiye uygun donör bulundu, bazı bağışçıların da ciddi hastalıklara yakalandığı ortaya çıkarak erken evrede tedavi altına alındı. Onlardan biri de İzmir’de yaşayan 37 yaşındaki Orhan Yıldız. 3 ay önce Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyasına bağışçı olarak destek veren Yıldız’ın iliği, iyileşmek için donör bekleyen bir erkek çocuğu ile yüzde yüz uyumlu çıktı. Küçük bir çocuğun hayatına dokunabilme şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, yakın zamanda nakil sürecinin başlayacağını belirtti. Kök hücre bağışı konusunda toplumun daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.



YÜZDE YÜZ UYUMLU ÇIKTI

Ailesiyle birlikte Buca’da yaşayan 37 yaşındaki Orhan Yıldız, “Büyükşehir Belediyesi’nin süt Kuzusu projesinde şoför olarak çalışıyorum. 4 Aralık tarihinde işyerimize Kızılay’ın kök hücre bağış aracı gelmişti. Ben de diğer arkadaşlarım gibi Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına kan vererek destek oldum. Bugün Kızılay yetkilileri aradı. Yapmış olduğum bağış sonrasında bir eşleşme sağlandığını söylediler. Bundan sonraki süreçle ilgili bilgi verdiler. Bugün aldıkları kan örnekleri yeniden Ankara’da test edilecek. 3 hafta içerisinde yeniden dönüş yapacaklar ve sonra nakil süreci başlayacak. Yüzde yüz uyumlu olduğunu söylediler. Bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir şey beklemiyordum. Çok sevindim. Umarım her şey yolunda gider” dedi.

UMUDA DAVET

İnsanların kök hücre bağışı konusunda daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini dile getiren Yıldız, “Bu çok basit ve kolay bir süreç. Ama bu süreç sonunda çok güzel bir şeye vesile oluyorsunuz. Muazzam bir duygu… İnsanların bu basit süreci göze alamaması veya ilik uyduğunda vazgeçmesi çok üzücü. Keşke toplum olarak bu konuda daha fazla bilinçli olsak. Ben zaten düzenli olarak kan bağışı yapıyordum. Ama ilk kez Öykü Arin için kök hücre bağışında bulunmuştum. Bir hayata dokunabileceğim için çok mutluyum. Herkesi bu mutluluğu tadabilmeleri için bağışçı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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