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27.03.2019
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UNESCO’dan Ayasofya açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarabiliriz' açıklaması üzerine UNESCO'dan açıklama geldi

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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi kararının, örgütün ilgili komitesine sunulması ve bir toplantıda onaylanması gerektiği belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın adının müze yerine cami konulmasını açıklamıştı.

Sputnik‘in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UNESCO’dan bir kaynak, “Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm kararlar, Dünya Mirası Komitesi tarafından alınıyor. Sözleşmede imzası olan bir ülkenin, bir anıtın ismini değiştirme kararını alıyorsa bu değişikliği komitenin onayına sunmalı” dedi.

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Kaynak, “UNESCO, komitenin çalışmaları için hazırlıklar yapar, ama hiçbir şekilde kararlarını tahmin edemez” diye ekledi.

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