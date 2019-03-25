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25.03.2019
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Unicorn Store’dan ilk fragman yayınlandı

birgun.net birgun.net

Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson, ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu filmi Unicorn Store’dan ilk fragman yayınlandı.

Room, Kong: Skull Island ve son olarak Captain Marvel‘da adından söz ettiren başarılı oyuncu, ilk yönetmenlik denemesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Larson, Unicorn Store‘u 2017 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde duyurmuş ancak dağıtımda çıkan bir takım sıkıntılar nedeniyle filmin yayınlanması ertelenmişti.

Film, 2 yıl aradan sonra, Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

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Unicorn Store, Kit adında renkli bir karakteri odağına alıyor. Yetişkin olmayı istemeyen 20 yaşındaki Kit, güzel sanatlar okulundan atılır ve yeniden ailesiyle yaşamaya başlar. Buradaki sıkıcı ofis hayatı onun hayallerini ulaşmasını engellediği sırada gizemli bir davet alır. Buluşma yerine gittiğinde karşısında pembe takım elbiseli bir adamla karşılaşır. Bu adam, Kit’e küçüklüğünden beri hayalini kurduğu tek boynuzlu atı vereceğini söyler ama bunun için kendisini kanıtlaması gerekir.

Filmin başrolünde de oynayan Larson’a Captain Marvel ve Kong: Skull Island filmlerinde birlikte oynadığı Samuel L. Jackson eşlik ediyor.

Film, 5 Nisan‘da Netflix‘te yayınlanacak.

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