24.8 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa EĞİTİM Üniversite tercihinde bu 7 hataya düşmeyin

Üniversite tercihinde bu 7 hataya düşmeyin

birgun.net birgun.net

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, üniversite tercihleri sırasında adayların yaptığı 7 hatayı sıraladı. Ünsal, bu yıl başarı sıralarının yükseleceğini savundu

• İlgi ve yeteneğin göz ardı edilmesi: Puanım heba olmasın diyerek ilgi duymadıkları bölüme yerleşiyorlar. Sonuçta mezun olan 100 öğrenciden 30’u tekrar üniversite sınavına giriyor. Bu öğrencinin, ilgi yetenek ve beklentilerini göz ardı ettiğini gösteriyor.

• Tüm tercihlerin aynı özenle yapılmaması: Adaylar genellikle ilk tercihlerini çok dikkatli yapıyorlar ama sonraki tercihlerini aynı özeni göstermiyorlar. Halbuki 1’inci tercih ne kadar önemliyse 24’üncü tercih de o kadar önemli. İstenmeyen bölüm asla listeye alınmamalı. Kazandığı takdirde keşke burayı yazmasaydım demeyecek bölümler seçilmeli.

• Sıralamanın altındaki tercihlerin önemsenmemesi: Öğrenciler kendi sıralamalarının altındaki tercihleri çok önemsemiyor. Yukarı sıralardan tercih yapma eğilimi daha fazla. Öğrenciler kılavuzu kullanarak ve geniş bir yelpazeden tercih yapmalı. Bazen bu yelpaze öğrencinin sıralamasının üstünde de yoğunlaşabiliyor altında da. Tercihleri kendi sıralamasının altında yoğunlaşan öğrenciler daha başarılı oluyor. Kazanmayı riske atmadıkları için. ÖSYM yirmi dört tane tercih hakkı veriyor. Öğrenci bunların ne kadarını kullanırsa o kadar iyi. Az tercih değil de verilen hak kadar tercih yapılmasını öneriyorum.

• Başarı sıralarının değişebileceğini düşünmemek: Şu an üniversitelerin taban puanları sıfır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin de Boğaziçi Üniversitesi’nin de. Taban puanlar ve sıralamaları o okula gireceği sıralama olarak algılıyor öğrenci. “40 bininci oldum. Kırk binle kapatmış bir bölüme yerleşebilirim” düşüncesi yanlış. “41 bininci oldum o bölüme yerleşemem” algısı da yanlış. Oluşan puan ve sıralamaların değişebileceği göz önünde bulundurulmalı.

• Ailelerin çocuklar yerine karar vermesi: Son zamanlarda bu problemle daha çok karşı karşıya kalıyoruz. Anne baba kendi olmak istediği ama başaramadığı meslekleri çocukları yapsın istiyor. Çocuğun ilgi ve yetenekleri göz ardı ediliyor. Ebeveynler objektif değil, sübjektif değer yargıları ile hareket ediyor. Çocukların her alanda başarılı olması mümkün değil.

İlginizi çekebilir:  Hocalar ve öğrenciler

• Seçilen bölümün adresine dikkat etmemek: Fakültelerin ilçe veya kasabalarda olmasına dikkat etmeden tercih yapılıyor. Bu özellikle büyük şehirden gelen öğrenciler için daha büyük sorunlara yol açıyor.

• Mesleklere karşı önyargılı olmak: Matematik, fizik, kimya okumam gibi düşünceler var. Tıp ve hukuk gibi bölümlerde ısrarcı olunabiliyor. Sınava hazırlanıyor ama mesleklere dair bilgi edinmiyorlar. Dolayısıyla mesleğe dair önyargı taşıyorlar. Trend mesleklere de bir yöneliş var. Bu doğru değil. İki yıllık bölümlere de daha fazla önyargıyla yaklaşılıyor. Ancak kimi iki yıllık bölümler dört yıllık bölümlerden daha fazla iş olanağına sahip.

***

Başarı sıraları yükselebilir

Artık bölümlerin puanları ve sıralamaları standartlaştığı için çok bariz oynamalar olmuyor. Geçen yıl yeni sistemle ilk kez tercih yapılmıştı. Adayların elinde referans yoktu. Bu yıl öğrencilerin ayakları yere basan daha sağlam tercihler yapması gerekiyor. Bu da başarı sırasının yükselmesine yol açacak. Puanların ve sıralamaların aynı kalacağını düşünmek öğrencinin hata yapmasına yol açar.

***

Mezuna kalmak çözüm mü?

Bazı adaylar, sırf kazandık diyebilmek için ilgi ve yeteneklerinin olmadığı bölümlere yerleşiyor. Bu tip öğrencilerin mezuna kalması da bir alternatif olabilir. İstemedikleri bir bölümü yazıp kazanmaları, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde okul puanlarının yarısını kaybetmeleri anlamına geliyor. En fazla üç kere denenmeli. Belli bir aşamadan sonra, başarı performansından çok büyük bir değişiklik yaşanmıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,539AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

’30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil’ diyen AKP’li belediye başkanından geri adım

birgun.net -
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. AKP'li Alinur...
Devamını Oku

Hakan Atilla Türkiye’ye gönderiliyor

birgun.net -
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilecek.
Devamını Oku

Hasankeyf için çağrı yapıldı

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi...
Devamını Oku

5 ayda 724 bin kişi icralık oldu

birgun.net -
Kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için icralık olanların sayısının...
Devamını Oku

ABD Savunma Bakanı belli oldu

birgun.net -
ABD Kongresi, ABD Savunma Bakanlığı'na ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen...
Devamını Oku

Çankırı’da ‘Boris Johnson’ sevinci: ‘Buradaki sülalesine Sarıoğlangiller derler’

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden...
Devamını Oku

CHP’li gençlerden hunili eylem

birgun.net -
AYCAN KARADAĞCHP Konak Gençlik Kolları, Konak Kemeraltı...
Devamını Oku

Kaçak içki ölümleri dünya basınında: En az 23 kişi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Türkiye'de son dönemde yaşanan kaçak içki bağlantılı ölümler dünya medyasına da konu...
Devamını Oku

FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar ciro yaptı

birgun.net -
‘#AgeChallenge’ adı altında tüm sosyal medya platformlarında kısa sürede trend olan, Rus...
Devamını Oku

Ivanka Trump, Boris Johnson’ı kutlarken ‘United Kingston’ yazdı

birgun.net -
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Britanya Başbakanı olan Boris Johnson'ı kutlarken yaptığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi