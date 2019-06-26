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26.06.2019
Anasayfa EĞİTİM Üniversite yemekhanesinde yüzde 300 zam!

Üniversite yemekhanesinde yüzde 300 zam!

birgun.net birgun.net
Anıl Ataş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) yaz okulu süresince, önce 2TL’den 7TL’ye çıkarılan yemekhane ücretinin, önümüzdeki hafta 8TL’ye çıkarılacağı öğrenildi.

Yemeklerinde sık sık böcek çıkmasıyla sürekli gündeme gelen ESOGÜ’de, normalde 2TL’den verilen yemek, rektörlük kararınca katkı payının yaz sürecinde kaldırılması üzerine misafirlere uygulanan tarifeye çekildi. Bunun yanı sıra Misafir öğrenci yemek ücretinin 7TL olduğu yemekhanede çalışan bir personel, ihalenin başka bir firmaya verilmesi nedeniyle önümüzdeki hafta bu ücretin 8TL’ye çıkacağını bildirdi.

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BirGün’e konuşan üniversite öğrencisi Ilgaz Yağcı, “Zaten verdiğimiz ücret karşısında çok kalitesiz, sağlıksız yemekler yiyorduk. Şimdi bir de ücreti artırmışlar. Bu sene 4-5 kere yemeklerden böcek çıktı. Rektörlük bunlara müdahale edip koşulları daha sağlıklı hale getireceği yerde gelip fiyatlara zam yapıyor. Başka yerlerden kısması gereken bütçeyi öğrencinin boğazından kısıp 7 liraya yemek yediriyor. Bir de üstüne 8TL olacakmış. Yüzde 300 zamlı bir fiyattan yemek yiyeceğiz. Okul yönetimi öğrencinin lehine kararlar almalı, yemekhanedeki bu problemlere biran önce çözüm üretmelidir” ifadelerini kullandı.

Üniversite geri adım attı: Yemekhane zammı geri çekildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğü gelen tepkiler üzerine zammın geri çekildiği duyuruldu. Bugün yapmış olduğumuz “Üniversite yemekhanesinde yüzde 300 zam!” başlıklı haberin ardından ESOGÜ Rektörlüğü yayınladığı yeni duyuru ile yaz döneminde yemekhane ücretinin tekrardan 2 TL olarak güncellendiğini açıkladı. Duyurunun tam içeriği şu şekilde:

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