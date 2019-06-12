Üniversiteler bitik

BirGün Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve heyecanla sınavı beklerken üniversitelerin hali ise içler acısı. Sayıştay raporlarına da yansıyan öğrencisi olmayan bölümler, kapatılan yüzlerce bölüm ve bununla birlikte hâlâ açılan yeni üniversiteler gibi birçok sorun devam ediyor. Ayrıca merdiven altı birçok vakıf üniversitesi de reklamlarla öğrencileri çekmeye çalışıyor.

Hayalet bölümler

Birçok üniversitede öğrencisi olmadığı halde açık bölümler bulunuyor. Sayıştay raporlarına da yansıyan bu durum kurum tarafından kamu kaynaklarının israfı şeklinde yorumlandı. Örneğin Bayburt Üniversitesi’nde 38 bölümde, Giresun Üniversitesi’nde 107 bölümde, Dicle Üniversitesi’nde 62 bölümde, Munzur Üniversitesi’nde 33 bölümde öğrenci kaydı bulunmuyor. Sayıştay raporlarında durum şu şekilde ifade edilmişti: “İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açılmasının kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasına engel olacağı değerlendirilmektedir.”

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Yüzlerce bölüm kapandı

Birçok bölüm öğrenci bulamadığı için kapandı. MEB, 2018’de öğretim üyesi olmadığı için üniversitelerde 684 bölümün kapatıldığını açıkladı. 73 devlet üniversitesinde öğrenci sayısı az olan 294 ikinci öğretim programı da iptal oldu. Bakan Ziya Selçuk konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “2018 yılında 73 devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programlarına kayıt olan öğrenci sayısı 10 ve altında olan 294 ikinci öğretim programının kapatılarak öğrencilerin birinci öğretime aktarıldığı, ayrıca 112 devlet üniversitesinde bölüm kurulmuş olmasına rağmen öğretim üyesi sayısı yetersiz olan veya hiç öğretim üyesi bulunmayan doluluk oranı düşük 684 bölümün kapatıldığı belirtilmektedir.”

Hâlâ üniversite açılıyor

Bütün bunlar yaşanırken yeni üniversiteler açılmaya da devam ediyor. 2003 yılında 77 olan üniversite sayısı 2018 yılında 206’ya ulaştı. Bu üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor. Öğrencilerden 6 milyon 963 bin 903’ü devlet, 589 bin 307’si vakıf üniversitelerinde, 7 bin 161’i de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor. Bunun yanında üniversite açılmaya devam ediyor. İstanbul’a kurulacak olan yeni üniversitenin adı Galata Üniversitesi olacak.

Merdiven altı okullar

Özel üniversitelerin bazıları, tam anlamıyla birer ticaret işletmesi gibi. Kümesi andıran sınıflarda derse girmek; profesörün yüzünü görmeden yardımcı asistanların vereceği eğitimle idare etmek; birkaç kampüs olduğu belirtilmesine karşın; hepsinin adres ve telefonlarının aynı olması; yeni mezun öğrencilere bölüm başkanlığı yaptırılması; hoca ile anlaşılarak öğrencinin haksız yere sınıfta bırakılması gibi birçok sorun yaşanıyor.