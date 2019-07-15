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15.07.2019
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Üniversiteli işçiler Ankara yolunda: Sesimizi artık duyun!

Kamu kurumlarında çalışan üniversiteli işçiler, memur statüsüne geçirilme talebiyle mücadelelerini sürdürüyor. İşçiler bu hafta Ankara’ya giderek vekillerle görüşecek

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Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve KİT’lerde kadrolu işçi statüsünde çalışan, memur statüsüne geçirilme talebiyle mücadelelerini sürdüren üniversite mezunları, seslerini duyurabilmek için Ankara’ya gidiyor. Üniversiteli İşçiler Platformu, yarın Memur-Sen ile Kamu-Sen’i, çarşamba günü ise Meclis’teki partilerin grup başkanvekilleri ile milletvekillerini ziyaret edecek.

Platformun İzmir temsilcisi Şebnem Sultan Yılbaş, işçi statüsünde olmaları nedeniyle yükselme, tayin, terfi ve kurum içi eğitim gibi birçok haktan yararlanamadıklarına dikkat çekerek, “Talebimiz kadro değil, statü değişikliği. Tüm üniversiteli işçilerin eğitimlerine uygun unvanlı memur kadrolarına geçirilmesini, var olan kadromuzun memurluk kadrosuna dönüştürülmesini bekliyoruz” dedi.

YILLARDIR SORUNUMUZ ÇÖZÜLMÜYOR

Bu taleplerini ve on binlerce üniversiteli işçinin yaşadığı mağduriyeti bir kez daha ifade etmek için Ankara’ya gideceklerini belirten Yılbaş, şunları kaydetti: “Yıllardır sorunumuz çözülmüyor, askıya alınıyor. Hiçbir işe yaramayan diplomalarımızı evlerimizde dosya içlerinde saklıyoruz. 2015 yılında Memur-Sen ile o zamanki çalışma bakanı Faruk Çelik’in imza altına aldıkları ama uygulamadıkları toplu sözleşmenin 36/1 maddesinin bu yılki TİS’te kapsamı genişletilerek yer almasını istiyoruz. Statü değişikliği sadece memur işi yapanları değil, kendi alanının dışında çalıştırılan binlerce üniversite mezunu işçiyi de kapsamalı. Yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için herkesi kapsayacak bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Muhalefet milletvekillerinin tam desteğini almış durumdayız. İktidarın da sesimize kulak vermesini talep ediyoruz.”

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