20.03.2019
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Üniversitelilerin 5’te biri çalışıyor

Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan bir ankete göre öğrencilerin yüzde 21,2’si çalışarak geçinebildiğini söylüyor. Öğrenciler geçinebilmek için makarna yediklerini ifade ediyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 4’ü 1000 TL üzerinde gelire sahip

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Dilan Esen

Akdeniz Üniversitesi’nde (AKDÜ) yüksek lisans eğitimi gören Şafak Yıldız (Uluslararası İlişkiler) ve Bahar Özkan’ın (Sosyoloji) öğrenciler arasında yaptığı bir anket oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Ankete göre öğrencilerin 5’te biri geçinmek için çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bunun yanında öğrenciler beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel konularda da sıkıntılar yaşıyor. Öğrenciler geçinebilmek için makarna yediklerini ifade ediyor.

Öğrencilerin güncel ekonomik koşullarda yaşadığı beslenme, barınma, ulaşım ve eğitim olanaklarından yararlanabilme durumu ve yoksulluk ölçütünü tespit edebilmek amacıyla yapılan ankete göre, öğrencilerin 5’te biri geçinmek için çalışmak zorunda kaldığını söylüyor. Öğrencilerle yüz yüze görüşülerek ve online ortamda yapılan ankette öğrencilerin yüzde 61,2’si maddi problemleriyle mücadele edemediklerini belirtirken geri kalanıysa aile desteği veya okula devam ederken çalıştığını ifade ediyor.

‘Makarna yiyerek geçiniyorum’

Ankete katılan öğrenciler geçim sıkıntılarını “Makarna yiyerek, evden dışarı çıkmayarak, iş bulmaya çalışıp borçları kapatmaya çalışarak… Genelde de mücadele edemiyorum bu yüzden okulu bırakmam yakındır” şeklinde ifade ediyor. Ankete göre öğrencilerin geleceğe dair olumsuz ve umutsuz yanıtların çoğunlukta olduğu görülürken, ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışan öğrencilerin eğitim hayatları ile ilişkilerinin zorluğa girdiği söyleniyor.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 78,4’ü 1000 TL ve altında ücretle geçindiğini ifade ederken, yüzde 93,8’i hiçbir kurumdan burs ya da yardım almadığını söylüyor. Öğrencilerin sadece yüzde 1,1’i 300 TL ve üzeri burs alabiliyor.

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Geçinemiyorlar

Ankete katılan öğrencilerin;

• Yüzde 21,2’si çalışıyor.

• Yüzde 4’ü 1000 TL üzeri gelire sahip olduğunu söylüyor.

• Yüzde 64,8’i aylık eğitim masrafına 100 liradan az ayırabiliyor.

• Yüzde 42,9’u aylık ulaşım masrafına 50 liradan az bütçe ayırabiliyor. (Bu rakam Antalya Ulaşım Fiyatları Tarifeleri dahilinde günlük tek bir araca denk geliyor.)

• Yüzde 23,1’i ailesinden destek alamadığını, yüzde 34,8’i ise kısmen destek alabildiğini beyan ediyor.

• Yüzde 56’sı kültür/sanat/eğlence faaliyetlerine bütçe ayıramıyor.

• Yüzde 98,2’si devletin desteğinin yetersiz kaldığını belirtti. Öğrenciler eğitime verilen desteğin artırılmasını talep ediyor.

• Yüzde 73’3’ü barınmaya KYK’nin belirldediği aylık 250 TL’den daha fazla harcama yapıyor.

• Yüzde 82,8’i geçinmek konusunda zorlandığını söylüyor.

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