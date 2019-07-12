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12.07.2019
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Üniversitelilerin iş bulma oranında sondan ikinciyiz

Türkiye, 34 Avrupa ülkesinin, üniversite mezunlarının iş bulma oranına göre sıralandığı listede sondan ikinci oldu. Mezunların iş bulma oranında yüzde 64,2 ile AB ortalamasının çok altında kalan Türkiye’de, üniversite mezunu kadınların yalnızca yüzde 57,5’inin üç yıl içinde bir işe yerleşebildiği bildirildi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Türkiye’nin de aralarında olduğu 34 Avrupa ülkesindeki üniversite mezunlarının iş bulma oranını paylaştı. Türkiye, “Avrupa ülkelerindeki üniversite mezunlarının üç yıl içinde iş bulma oranı” sıralamasında sondan ikinci oldu. Malta, yüzde 96,7 ile üniversiteden mezun olup iş bulanların oranının en yüksek olduğu ülke olurken Türkiye’de bu oran yüzde 64,2 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması ise yüzde 85,5 olarak açıklandı.

Eurostat’ın verilerine göre, Türkiye’de üniversiteden mezun olup da üç yıldır iş arayanların yüzde 36’sı henüz iş bulamadı. Avrupa’da yer alan 34 ülkenin yükseköğretim mezunlarının iş bulma oranına göre sıralandığı listede Türkiye, 32’nci olabildi.

KADINLAR DEZAVANTAJLI

Veriler, Türkiye’deki kadın üniversite mezunlarının erkek mezunlara göre daha dezavantajlı olduğunu da ortaya koydu. Üniversite mezunu kadınların yalnızca yüzde 57,5’inin mezuniyetten sonra üç yıl içinde iş bulabildiği belirtildi. Erkek üniversite mezunlarında ise bu oran yüzde 72,4 oldu.

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Türkiye, 20-34 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının, okulu bitirdikten sonra bir ile üç yıl arasında iş bulma oranında, aralarında Malta, Macaristan ve Estonya’nın da yer aldığı 31 Avrupa ülkesine geçildi. Malta, yükseköğretim mezunlarının iş bulma oranında yüzde 96,7 ile listenin en tepesinde yer alırken İzlanda yüzde 95,8 ile ikinci, Hollanda ise yüzde 94,8 ile üçüncü oldu.

Kuzey Makedonya, üniversite mezunlarının üç yıl içinde en az iş bulabildiği ülke oldu. Kuzey Makedonya’daki 20-34 yaş arasındaki üniversite mezunlarının sadece yüzde 55,3’ünün iş bulabildiği kaydedildi. Kuzey Makedonya ile birlikte istatistiklerde Türkiye’nin altında yer alan bir diğer ülke olan Yunanistan’da da bu oran yüzde 59’da kaldı.

NORVEÇ LİSTE BAŞI

Norveç, kadın üniversite mezunlarına en çok istihdam yaratabilen ülke oldu. Norveç’teki kadın mezunların yüzde 96,4’ünün üniversitenin ardından bir işe yerleştiği ifade edildi. Kadın üniversite mezunlarının işe yerleşme oranlarında Norveç’in ardından gelen Malta ve Lüksemburg’da bu oran sırasıyla yüzde 96,1 ve yüzde 94,7 oldu.

10 BİNE YAKIN ÜNİVERSİTE MEZUNU ENGELLİ İŞ BEKLİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli yurttaşların yaşamış olduğu farklı sorunları TBMM gündemine taşıdı. 2018’de işe girmek için sınava başvuran 100 bine yakın engelli bireyden işe girmeye hak edenlerin dahi atamasının yapılmadığına dikkat çeken Gürer, şöyle konuştu:

“2019 yılı normal KPSS takvimi yayınlandığı hâlde EKPSS takvimi hâlen yayınlanmadı. 10 bine yakın engelli üniversite mezunu iş istihdamı sağlanmasını beklemekte.”

Engelli öğretmenlerin de Millî Eğitim Bakanlığı’ndan, kontenjanı artırıp atama sağlanmasını istediklerini hatırlatan Gürer, şöyle devam etti: “Bakanlık ve kurumlarda boş engelli kadroları olmasına rağmen atamaları neden yapılmamakta? Kamuda çalışan engelli kotası da yüzde 3’ten en az yüzde 6’ya çıkarılmalı.”

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