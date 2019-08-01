Ünlü anketçiye saldırı: Bıçaklayıp öldüreceklerini düşündüm

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bayrakçı, Salı günü Mecidiyeköy’de saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin Odatv’ye konuşan Hakan Bayrakçı, “planlı, organize bir saldırıydı” dedi.

“BIÇAKLAYIP ÖLDÜRECEKLERİNİ DE DÜŞÜNDÜM”

“Bir kasıt ve siyasi olduğu belli, çünkü üstümden bir şey çalmadılar. Basit bir omuz atmayı büyüttüler. Mecidiköy’deki Ortaklar Caddesi’nin paralelindeki sokakta oldu. Park yerine giderken, 3-4 kişi geçerken omuz çarptı bana bir tanesi. Ben de ‘pardon’ dedim. O da hakaretti etti, bende nasihat etmeye çalıştım. ‘Hiç mi yaşlıya saygı kalmadı. Hadi onu bırak böyle küfür edilir’ dedim, o anda saldırdılar. Bir iki tane vurmaya çalıştım ancak bıçaklayıp öldüreceklerini de düşündüm. Saldırıdan bir süre sonra etraftan müdahale ettiler. Saldırganlar yaya olarak kaçtı” diyerek saldırı anını anlatan Hakan Bayraktar, saldırganları neden şikayet etmediğini de şöyle açıkladı:

“O anda gitmedim ben şikayet etmeye, sonra da gideyim dedim ancak yeni olmamış olayı ne diye anlatacağım polise diye düşündüm. Olay büyütülünce, kim saldırdıysa devamı gelir diyerek şikayet etmedim.”

“SALDIRI PLANLI”

İktidar partisini, CHP’yi ve birçok siyasi partiyi eleştirdiğini ifade eden Hakan Bayrakçı, saldırının planlı olduğunu ancak kim tarafından yapıldığını bilmediğini şu sözlerle anlattı:

“Saldırı planlı. Sünni bir sebepten kavga çıkarıyor ve hiçbir şey konuşmamaları da ilginç. Neye kızdığını söyler insan saldırırken. Bunlar profesyonelce saldırdılar bana.

Kimin saldırdığı konusunda net bir şey söyleyemiyorum. MHP’liler desem, ben ABD’yi, PKK’yı her tarafı eleştiriyorum. Atatürk dışında her tarafı eleştiriyorum.

Geçmişte çok kızdığım siyasi biri olabilir diye düşünüyorum. Bir rövanş gibi.

Siyasi kimlerle tartıştım. Habertürk’ün canlı yayınında Devlet Bahçeli’nin yardımcısı Semih Yalçın’ı bağladılar. O beni çok sert eleştirdi, ben de onu eleştirdim. Herkes eleştirdi orada kendisini bir tek ben konuşunca kabahat oldu. O zaman tanıdığım birkaç ülkücü bana ‘abi yayının bitişinden önce çık’ diye uyarı amaçlı mesaj yazmışlardı. Ben ekranda başıma geleni söylüyorum. Kim olduklarını, arkalarını bilmiyorum. Ekranda olanı anlatıyorum ama hepsi de olabilir hiçbiri de olmayabilir. PKK da olabilir ama PKK’nın sokak dayağı atacağını düşünmüyorum.”

“ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEY VAR”

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi çürükler olduğunu ifade eden Hakan Bayrakçı konuşmasını şöyle tamamladı:

“Vücudumda çürük çok. Başımın sol tarafından ciddi çürükler var. Sol diz bölgemde ve vücudumun çeşitli yerlerinde çürükler var.

Üzüldüğüm bir şey var onu söylemek isterim. Ben yanlış bir şey söylediysem onu da söyleyebilen, iyi bir şey yapıldığında da onu söyleyebilen biriyim. Ben bu kadar kavga çıkarıp saldıracak kime ne yaptım diye düşünüyorum ve böyle bir şey yapmadığım sonucunu çıkarıyorum. Niye böyle bir saldırı yaptılar üzüldüm merak da etti. Kim bunlar ve neden o kadar kızdırmıştım.”