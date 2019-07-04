Ünlü doktor yasadışı organ nakli operasyonunda gözaltına alındı

Esenyurt’ta özel bir hastaneye sundukları sahte evraklarla yasa dışı organ nakli hazırlığında bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Organ naklini yapmaya hazırlanan Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ve nakil için organını vermeye hazırlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına tutuklandı.

Esenyurt’ta özel bir hastaneye sundukları sahte evraklarla yasa dışı organ nakli hazırlığında bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Yasadışı organ naklini organize ettiği ileri sürülen Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ve nakil için böbreğini vermeye hazırlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına tutuklandı.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden anlaşarak sahte evraklarla arkadaş gibi görünerek yasa dışı organ nakli yapılmaya çalışıldığını belirledi.

İddiaya göre, Hatay’da yaşayan Suriye uyruklu Ahmet Zına, Facebook hesabından böbreğini satmak için ilan verdi. İsrail uyruklu Nimer Hayadrı 10 bin dolar karşılığında Ahmet Zına ile anlaştı. Nimer Hayadrı Filistin uyruklu bir arkadaşının da yardımıyla nakil için Türkiye’ye geldi.

Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede nakil yapabilmek için Nimer Hayadrı ve Ahmet Zına, birbirlerinin arkadaşı olduğunu gösteren sahte Suriye pasaportları aldı.

Polis, zanlıların tüm hareketlerini adım adım izledi. Yapılan operasyonda, sahte belge ve pasaportlarla böbreğini vermeye hazırlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına, organ alıcısı İsrail uyruklu Nimer Hayadrı, tercümanlık yapan Yusuf E. ve organ naklini organize ettiği ileri sürülen Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller gözaltına alındı.

ÜNLÜ DOKTORLA 35 BİN DOLAR PARA KARŞILIĞI ANLAŞTIK

İsrail uyruklu Nimer Hayadrı polise verdiği ifadesinde, “Filistin uyruklu bir arkadaşı aracılığıyla Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ile bağlantı kurduklarını, nakil için 35 bin Dolar para karşılığında anlaştıklarını, Gözlükgiller’in kendilerini günü birlik kiralık bir eve yerleştirdiğini ve tahliller için de 7 bin 500 Euro para aldığını” söyledi.

Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller de “şahısları bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, onlara insani olarak yardımda bulunduğunu, İsrail uyruklu Nimer Hayadrı’yı özel aracıyla havalimanından aldırmadığını, ancak toplantılar için kullanılan günübirlik eve yerleştirdiğini” söyledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan tercüman Yusuf E. ifadesinin alımının ardından serbest bırakıldı, İsrail uyruklu Nimer Hayadrı sınır dışı edildi. Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ve Suriye uyruklu Ahmet Zına ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.