27 C
Istanbul
30.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin 6 milyondan fazla satan şarkısı çalıntı çıktı

Ünlü şarkıcı Katy Perry’nin 6 milyondan fazla satan şarkısı çalıntı çıktı

ABD'li pop yıldızı Katy Perry'nin tüm dünyada en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Dark Horse'un çalıntı olduğu ortaya çıktı

birgun.net birgun.net

Katy Perry’nin 2013 yılında çıkardığı, 6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı olan şarkısı ‘Dark Horse’ hakkında, Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame ‘çalıntı’ davası açmıştı. 

Gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, Dark Horse’un kendisinin 2008’de çıkardığı ‘Joyful Noise’ adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmişti. 

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Sputnik’te yer alan habere göre, 2014 yılında Flame tarafından açılan davanın dün gerçekleşen duruşmasında karar çıktı. 

ABD’nin Los Angeles mahkeme salonunda dokuz üyeli jüri, tüm dünyada en çok dinlenenler arasına giren şarkının, ‘Joyful Noise’dan çalıntı olduğu hükmüne vardı.

‘ŞARKIYI HİÇ DUYMADIM’

Perry ve ‘Dr Luke’ ismiyle bilinen yapımcısı ise Hristiyan rap dinlemedikleri için şarkıyı daha önce hiç duymadıklarını söyledi. 

PARA CEZASI

Davanın ceza aşamasına girdiği ve telif hakkı için 34 yaşındaki Perry’e ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine karar verilecek.

Flame’in DJ’i Cho’zyn Boy, Perry’nin Dark Horse ve Flame’in Joyful Noise şarkılarındaki benzerlikleri göstermek bir ses dosyası paylaşmıştı. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,668AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ünlü şarkıcı Katy Perry’nin 6 milyondan fazla satan şarkısı çalıntı çıktı

birgun.net -
Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı, 6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı...
Devamını Oku

CAS’tan Trabzonspor’a ret

birgun.net -
CAS, Trabzonspor’un FIFA’nın Disiplin Kurulu kararına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.
Devamını Oku

Kafeterya olarak kullanılan tarihi bina yangında küle döndü

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi mahallesinde hafta başında çıkan yangın, Ödemişlileri...
Devamını Oku

Eski vekil hala kendisine tahsis edilen kamu aracını kullanıyor

birgun.net -
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli için dün...
Devamını Oku

Sosyal medya, depresyon belirtilerini artıyor

birgun.net -
Yeni araştırmalar gençlerin sosyal medyada geçirdiği zamanın artmasıyla depresyon belirtilerinin de arttığını...
Devamını Oku

Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu Cuma günü başlıyor

BİRGÜN İZMİR -
Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel...
Devamını Oku

AK Gençlik lüks yatta toplantı yapıp paylaştı, tepki gelince sildi

birgun.net -
AKP Beykoz Gençlik Kolları, yürütme kurulu toplantısını bir yatta yaptı. Sosyal medyadan...
Devamını Oku

BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: CHP’li Tanal TCDD Müzesi’ni sordu

BİRGÜN ANKARA -
TCDD Müzesi’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne verilmesini CHP...
Devamını Oku

CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz’dan yeni parti açıklaması

birgun.net -
CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, "daha merkezde, koşulsuz parti içi...
Devamını Oku

Dolar neden düşüyor?

Havva Gümüşkaya -
Dolar/TL son 3 haftanın en düşük seviyelerinde seyrini sürdürürken piyasalar yarın gerçekleşecek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi