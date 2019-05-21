24.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa DÜNYA Ünlü şef Jamie Oliver'ın restoran zinciri iflas etti

Ünlü şef Jamie Oliver’ın restoran zinciri iflas etti

İngiltere'nin ünlü şefleri arasında yer alan Jamie Oliver iflasını açıkladı.

birgun.net birgun.net

İngiltere’nin ünlü şefi Jamie Oliver’ın restoran zinciri iflas etti.

BBC’nin haberine göre, Oliver, İtalyan mutfağı sunduğu restoranları için iflas koruma başvurusu sürecini yürütmesi için finansal danışmanlık şirketi KPMG’yi görevlendirdi.

Restoranlarda çalışan 1300 kişi de işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İflas koruma başvurusu, İtalyan restoran zincirinin yanı sıra, aynı grupa bağlı Oliver’ın Barbecoa adlı ızgara et restoranları ve modern İngiliz mutfağı sunan Fifteen London adlı restoran için de geçerli.

Jamie Oliver “restoranların iflasın eşiğinden olmasından üzüntü duyduğunu” ifade etti.

Oliver’ın Londra’daki iki önde gelen restoranı 2018’in başında iflas koruma başvurusunda bulunmuş ancak Oliver bir restoranı kurtarabilmişti.

Oliver, “Bu sonuç beni derinden üzüyor, bu işe on yıla yakın süredir gönül koyan tüm çalışanlara ve tüm tedarikçilere teşekkür etmek isterim. Herkes için zor bir durum olduğunun farkındayım” dedi.

İngiliz şef “Ayrıca, on yılı aşkın süredir bizi destekleyen müşterilerimize de teşekkür etmek isterim, sizlere hizmet etmek büyük bir zevkti” diye ekledi.

- Reklam -

SON HABERLER

“Bayramda ikram edilen lokumun fiyatı yüzde 50 arttı”

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de, elinde bayramlık çikolata...
Devamını Oku

May’den Brexit belgesi için milletvekillerine inceleme süresi

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin onayına sunulan Brexit anlaşması tasarısının, milletvekillerine yeterli...
Devamını Oku

Mehmet Selim Kiraz davasında sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara istenen ceza...
Devamını Oku

Gezi’nin 6. yılı şarkılarla kutlanacak

birgun.net -
Taksim Dayanışması, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen Gezi direnişinin yaklaşan 6. yıldönümünü...
Devamını Oku

ABD’de kadınlar kürtaj yasaklarını protesto ediyor

birgun.net -
ABD'deki muhafazakar eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlanmasının ardından ülke çapında...
Devamını Oku

Meclis’e girmeye çalışırken ‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

birgun.net -
TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına...
Devamını Oku

Turan Hançerli’ye yaşam boyu başarı ödülü

birgun.net -
Mood Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu.
Devamını Oku

CHP, mahkemenin ‘Süleyman Soylu’ kararını AYM’ye taşıyor

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesindeki saldırıya açıklamalarıyla...
Devamını Oku

Bir aday daha İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

birgun.net -
YSK'nin iptal kararı sonrası 23 Haziran'da yenilecek olan İstanbul seçimlerinden bir aday...
Devamını Oku

Bir kadın daha evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle öldürüldü

birgun.net -
Gün geçtikçe artan erkek cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi