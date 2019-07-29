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29.07.2019
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Ünlülerden ‘Kazdağları’ tepkisi: Biz salak mıyız?

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Türkiye’nin oksijen depolarından Kazdağları’na yapılmak istenilen altın madeni, tüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan “Kazdağları hepimizin” etiketiyle başlatılan ve birçok CHP’li belediye tarafından da desteklenen Kazdağları’nı koruma girişimi gündem oldu. Birçok ünlü isim ağaç katliamına tepki gösterdi.

Bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar’dan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasını göstererek, “Biz salak mıyız” diye soran Gökbakar, “Açıklama değil itiraf olmuş… Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan… Kanada’da ormanda bırak siyanürle altını, mangal yaktırmazlar” dedi.

‘BAKIN BAKALIM KAÇ AĞAÇ KESİLMİŞ!’

Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki ‘evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaçcık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız? Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kazdağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul’a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklık gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama değil itiraf olmuş… Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan… Kanada’da ormanda bırak siyanürle altını, mangal yaktırmazlar be! Bunu onaylayan ve izin veren kişilerden de hesap sorulsun!”

Diğer tepkiler ise şu şekilde:

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