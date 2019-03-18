Denis Aydıngül’ün projelerinden olan ‘Unutulan Zamanlar’ Birinci Dünya ve Çanakkale Savaşları anısına bugün Ankara’da saat 19.30’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

‘Unutulan Zamanlar’ Denis Aydıngül’ün projelerinden biri. Aydıngül, Birinci Dünya ve Çanakkale savaşlarından günümüze ait belgeleri derledi ve bu belgelere dayanarak farklı temalar halinde besteler yaptı. Eserlerinde, savaşa katılan Atatürk‘ün ve savaşa katılıp yaşamlarını yitirenlerin annelerine ve annelerinin Atatürk’e yazdığı mektuplar yer alıyor. Bunlara ek olarak eser çeşitli ülkelerden, sanatçıların ve çocukların mektuplarını, askerlerin şiirlerini, günlüklerini ve yazdıkları mektupları içeriyor.



Sanatçı bu temalarda insanları keşfetmeyi, yeniden hatırlatmak için farklı tınılar kullanıyor.



Onlar kimdi? Neler hissettiler? Ne için savaştılar? Ne için hayatlarını kaybettiler?



Eser 13 bölümden oluşup, her bir bölüm farklı bir karakteri anlatmak için düzenlendi. Ressam Franz Marc’ın mektubundan ilham alınarak düzenlenen 13. Beste eseri, geçmişi anımsatacak, duygu ve hislerin bir özeti.



‘Kara Süvari’ filmi ise, ressamın yaşam hikâyesinden yola çıkılarak ve ‘Unutulan Zamanlar´ın 13. parçasına ithafen kurgulandı. Leon Brandt ve Denis Aydıngül’ün filmi sanatçı Franz Marc’ın hayatının bir bölümünü anlatıyor. Filmde, ressamın savaş sırasında cephede tanıştığı asker Mark Heinrich’in hikâyesi yer alıyor.



Program akışı



İki bölümlük programın ilk bölümde, Denis Aydıngül’ün bestelediği ‘Unutulan Zamanlar’ yer alacak. Deren Eladağ loş bir ortamda, Denis Aydıngül’ün bestelerine ilham kaynağı olan mektup, şiir ve günlüklerden seçmeler okuyacak. Bu bölüm solo piyano, vokal ve elektronik eserlerden oluşuyor. Opera sanatçısı tenor Deren Eladağ, Denis Aydıngül eşliğinde vokal için yazdığı eserleri icra edecek. İkinci bölümde ise, 20 dakikalık ‘Kara Süvari’ filmi gösterilecek.



Üç gösterim daha var



Bugün Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak olan etkinlik 21 Mart Perşembe saat 19:30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, 23 Mart Cumartesi saat: 19:30’da İstanbul İspirtohane Kültür Merkezi’nde, 25 Mart Pazartesi saat: 19:30’da İzmir Orhan Barlas Kültür Salonu’nda tekrarlanacak.