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29.07.2019
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Üreticiler dert küpü

CHP’li Barut, Adana’da üretici köylülerle buluşmasında “Bereketli topraklarda sürekli artan maliyetlere karşın bin bir emekle üretim yapan köylülerimizin ürünleri para etmiyor. Üreticilerimizi çaresizliğe ve çözümsüzlüğe mahkûm edenleri tarih affetmeyecektir” dedi.

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, çiftçilerle Karataş ilçesine bağlı Yemişli ve Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler (Gerdan) köylerindeki buluştu. Üretici köylülerin artan üretim maliyetleri, ürünlerin para etmemesi, ödenmeyen primler ve yetersiz desteklemelerle ilgili sorunlarını dinleyen Barut, çiftçilerin dile getirdiği konuları not alarak çözümü için mücadele etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Üretimi ve üreticiyi destekleyin

Üretici köylülere seslenen Barut, şöyle konuştu, AKP iktidarının ülkeyi 17 yıldır tek başına yönettiğine ve en stratejik sektörlerden biri olan tarımı sorunlar yumağına çevirdiğine değinerek şöyle konuştu: “Ne yazık ki ülkedeki tarım çıkmaza itiliyor, her geçen gün daha çok dışa bağımlı hale getiriliyor. AKP’nin iş bilmez ve sorumsuz politikaları nedeniyle çiftçilerimiz büyük mağduriyet yaşıyor. Tarımda üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretenin kazanması için ürünlerin para etmesi ve yeterince desteklenmesi gerekiyor. Hızla üretimden uzaklaşmak zorunda kalan çiftçilerimizin, yem gibi en temel maliyetleri sürekli artan hayvan yetiştiricilerimizin sorunları çözülmezse ne yazık ki ülke ekonomimiz çökeceği gibi insanlarımız derin bir çıkmaza girecektir.”

Barut, tarıma dair tüm tasarrufların, çiftçinin, köylünün, üreticinin ve tüketicinin çıkarları gözetilerek yapılması gerektiğine değinerek, “Üretim ekonomisi modeliyle üretim ve üretene yeterli destek verilmelidir” dedi. Barut son olarak şu ifadeleri kullandı: “Yağlı tohum desteklemelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde ödenmeyen yüzde 30’luk kalan kısmı derhal ödenmelidir. Bunu üreticiye bir lütufmuş gibi sunamazsınız. Üreticinin hak ettiği desteklemelerin eksiksiz ve tam olarak verilmemesi utanç vericidir. Bu utancın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. On binlerce ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, veteriner, tekniker ve teknisyenler işsizlikle boğuşuyor. Tarladan sofraya gıda zincirinin en önemli halkasını oluşturan bu meslek gruplarımızdan derhal ve yeterli sayıda kamuya atama yapılmalıdır.”

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