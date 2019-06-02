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02.06.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Otomotivde üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı

Otomotivde üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı

birgun.net birgun.net

Türk otomotiv sanayiinin üretim ve ihracatta yaşadığı daralma yılın dördüncü ayında da devam etti.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı ocak-nisan ayına ait verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adet oldu. Bu dönemde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 oranında azalarak 426 bin 26 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise yüzde 12 oranında azaldı ve 275 bin 967 adet olarak kaydedildi.

Ticari araç ihracatı arttı, iç pazar daraldı

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dört aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araçta üretim yüzde 9, ağır ticari araç grubunda üretim ise yüzde 29 seviyesinde azaldı. Yılın ilk dört ayında, otomobil pazarında yaşanan daralmaya benzer şekilde ticari araç pazarında da azalma sürdü. Ocak-Nisan ayını kapsayan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 50 oranında daralırken, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 60 oranında azalma kaydedildi. Aynı dönemde toplam ticari araç ihracatı yüzde 2 artış gösterirken hafif ticari araç ihracatı yüzde 1, ağır ticari araç ihracatı ise yüzde 36 artış gösterdi.

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Dört ayda 10,5 milyar dolarlık ihracat

Ocak-nisan döneminde ihracat adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 12 oranında azaldı. Bu dönemde toplam ihracat 426 bin 26 adet olurken, otomobil ihracatı 275 bin 967 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 7 azalırken, avro bazında yüzde 1 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azaldı ve 3,4 milyar avro oldu.

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