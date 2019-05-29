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30.05.2019
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Üretimden gelen güçlerini kullandılar: Hollanda 24 saatlik grevde

Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanlarının ardından inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde çalışan işçiler de greve gitti. Sendikalar kitlesel miting düzenledi.

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Hollanda’da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanı greve gitti.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla yapılan grevde çalışanlar, “Herkese emeklilik hakkı, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesi, emeklilik yaşının 66’da dondurulması ve emeklilik maaşlarının yükseltilmesi” taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesini istedi.

Ülke genelinde toplu taşıma sisteminin durma noktasına geldiği grevden dolayı üniversiteler ve okullar planlanan sınavların ve zorunlu derslerin tarihini değiştirmek zorunda kaldı. Kamuoyu araştırmalarına göre halkın büyük bölümü grevleri destekledi.

FNV tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile emeklilik yasasının iyileştirilmesine yönelik hala anlaşmaya varılamadığı ve geçen senenin sonunda sendika ile hükümet ve iş veren arasında görüşmelerin tıkandığı, bu yüzden grev kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca farklı sektörlerde çalışanların bir günlük grev yapacağı kaydedildi. Binlerce toplu taşıma çalışanı aynı gerekçelerle daha önce de birçok kez greve gitmiş, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

Toplu taşıma çalışanlarının grevi sonrası ülkede ulaşım durma noktasına geldi.

İNŞAAT VE SANAYİ SEKTÖRÜ DE GREVDE

Toplu taşıma çalışanlarının grevi sonrasında inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde greve gidildi. Sendikalar Arnhem, Eindhoven, Groningen ve Den Haag kentlerinde kitlesel mitingler düzenledi. Grevler FNV, CNV ve VCP sendika konfederasyonları tarafından düzenleniyor.

HÜKÜMETLE MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

Emekliliğin yeniden düzenlenmesi için sendikalar ve hükümet arasında yapılan görüşmeler geçtiğimiz yılın sonunda anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

Sendikalar emeklilik yaşının 66’da dondurulmasını, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesini, emeklilik maaşlarının yükseltilmesini ve istisnasız herkesin emeklilik hakkına sahip olmasını talep ediyorlar.

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