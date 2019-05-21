Urfa Barosu: İşkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz

Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi’nde 1 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği, iki polisin de yaralandığı çatışmanın ardından gözaltına alınan kişilerin işkence gördüğünü iddia etmişti.
Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanlarken, Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi Twitter’dan bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta, 10’dan fazla kişinin elleri arkadan kelepçelenerek yerel yatırıldığı görülüyor.
İşkence yapıldığına dair somut emareler bulunduğunu belirten Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
İşkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. İşkence alanen işlenmektedir. Burasi Bozova Yaylak Jandarma’nın bahçesi.