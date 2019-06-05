Urfa Barosu’ndan Halfeti raporu: Gözaltında işkence ve hukuksuzluk

Urfa Barosu, Halfeti ve Bozova ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3’ü çocuk 51 kişinin maruz kaldığı işkenceye dair rapor açıkladı. Raporda gözaltına alınan birçok kişinin cinsel işkenceye maruz kaldığı, işkence ve kötü muameleye uğrayanların yaşanılanların anlatılmaması konusunda görevli bazı polislerce tehdit edildikleri bilgilerine yer verildi.

Raporu 11 avukattan oluşan bir heyet hazırladı. Urfa Barosu’na başvuran avukatların dilekçelerine yer verilen raporda işkenceye uğrayan kişilerle yapılan görüşmeler ve mağdur yakınlarının başvurularına yer verildi.

Raporda heyetin yaptığı birebir görüşme, adli raporlar, ayrıntılı anlatımlar, gözlem ve incelemeler sonucu gözaltına alınan şahısların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını doğruladığı belirtildi. Mağdurların gözaltına alınış esnasında mukavemet göstermemiş olmalarına rağmen elleri arkadan bağlanarak yüzüstü yatırılmasının polislerin kötü muamele uygulaması olarak değerlendirildi. Bu durumun saatlerce sürdüğü açıklanan raporda görevli emniyet personelleri tarafından söz konusu karakollardaki güvenlik kamera kayıtları ve mağdurların ikamet adresleri aranırken çekilen görüntülerin durumu açıkça gösterdiği ifade edildi. Raporda olay anında yapılan baskınlarda evlere zarar verildiğinin tespit edildiği de yer aldı.

Hazırlanan raporda hukuka aykırı işlemler yapıldığı da aktarıldı. Mağdur avukatlarının gözaltında bulunan müvekkilleri ile yasaya uygun şekilde görüştürülmedikleri şu şekilde bildirildi: “Avukat ile müvekkili arasında vekaletname gerekmeksizin görüşme yapılabiliyor iken görüşmeye giden avukatlara vekaletnamenin olması gerektiği dayatılmıştır. Mağdurların gözaltına alındığı ilk günlerde avukatlar müvekkilleri ile hiç kimsenin duymayacağı şekilde görüşmeleri gerekirken ancak bir polis nezaretinde ve Türkçe dilinde görüşme yapabilecekleri aksi takdirde görüştürülmedikleri tespit edilmiştir. İfadeler alınmadan önce menfaat çatışmasının varlığı söz konusu değilken bir avukatın yalnızca bir kişi ile görüşmesi avukatlara dayatılmıştır. Bu durumun bizlerde resmi ifade işleminden önce yasak usullerle sorgu ve mülakat yapıldığı kanaatinde olmamıza neden olmuştur.”

Halfeti’de 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü polisler ve PKK’liler arasında çıkan çatışmada bir polis yaşamını yitirmiş, olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada en az 54 kişi gözaltına alınmıştı.