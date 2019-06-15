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15.06.2019
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Urfa’da ‘akraba’ kavgası: 6 ölü, 10 yaralı

Urfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga ve araçla kaza sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Urfa’nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavga ve sonrasında yaralıları taşıyan araçların çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Siverek ilçesi Çeltik köyünde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi ölürken, olayın hemen ardından yaralıları taşıyan ve hızlı seyir eden iki araç ise yol üzerinde bulunan Karakoyun Mahallesi’nde ise 2 gence çarparak öldürdü. 

Her iki olay nedeniyle Siverek Devlet Hastanesi’ne ilk belirlemelere göre 10 yaralı getirildi. Çok sayıda polis ve jandarma ekibi hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı da yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı hastaneyi ziyaret etti. Güvenlik tedbirlerini denetleyen Vali Erin ve beraberindekiler, olay ve yaralılarla ilgili detaylı bilgi aldı.

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