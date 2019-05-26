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26.05.2019
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Urfa’da tarlaya uçaksavar mühimmatı bağlı balon düştü

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlaya ucuna uçaksavar mühimmatı bağlanmış balon düştüğü açıklandı.

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Urfa’nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine bağlanmış uçan balon düştü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viranşehir ilçesindeki bir tarlaya şüpheli balon düştüğüne yönelik ihbar geldi, bunun üzerine olay yerinde çalışma yapıldı. 

Açıklamada, “Ekiplerce yapılan ön incelemede misina ile birbirine bağlanmış şişkin vaziyette olay mahalline uçarak geldiği değerlendirilen ve ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş düzenek bulunan ve ilkel yollarla hazırlanarak balon haline getirilmiş şüpheli iki cisim tespit edilmiştir. Bahse konu cismin hava araçlarına zarar verdirmek amacıyla hazırlandığı değerlendirilmektedir” denildi.

  • Konu başlıkları:
  • Urfa

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