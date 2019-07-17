Urla Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Bu yıl Urla Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. 16-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleştirilen festival için biri İran’dan olmak üzere yurdun değişik yerlerinden 20 tiyatro ekibi Urla’ya geldi.

Festival süresince Urla’nın 5 farklı köy meydanında 24 oyun sahnelenecek. Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nde yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuk oyunları, söyleşiler ve pandomim gösterisi de yer alacak.

Festival, 16 Temmuz Salı akşam saatlerinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, CHP İzmir milletvekili Kani Beko, ünlü tiyatro sanatçıları Orhan Aydın, Cezmi Baskın, Orçun Masatçı ve Yaşar Gündem katıldı.

Jandarma kavşağından başlayan kortej, Cumhuriyet meydanında sona erdi. Festivale katılan oyuncular, yürüyüş boyunca halkı selamladılar.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okuması ile başladı.

Toprak Sahne adına törenin ilk konuşmasını yapan Onur Çatal, sanatın önemi ve Urla’nın sanata yaklaşımını anlattıktan sonra festivale katılan tiyatro grupları ile destek veren ünlü sanatçılarla sanata değer veren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’a teşekkür etti.

Çatal’ın ardından sahneye çıkan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, tiyatroyu halka ulaştırabilmek için festivalin son derece önemli olduğunu söyledi. Oğuz, konuşmasında Atatürk’ün “Efendiler, milletvekili, bakan olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız” sözü ile “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözlerini hatırlatarak, her zaman sanat ve sanatçının yanında olacaklarını söyledi. Oğuz, tüm vatandaşları Urla’nın yanı sıra Bademler, Balıklıova, Uzunkuyu, Yağcılar ve Özbek köy meydanlarında sahnelenecek 24 oyunu izlemeye çağırdı.

Son olarak kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da belediye başkanının böyle bir sanatsal etkinliğe destek verdiği için kutladı. Beko, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin’in bir sözünde, “Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Eğer ikisini kullanabilirseniz özgür ve mutlu olursunuz. Eğer birini kullanamazsanız tavuk gibi olur yumurtanızı her zaman kaptırırsınız” dediğini hatırlatarak, bir ülkenin bilim ve sanata değer vermesi gerektiğini söyledi. Beko, baskıcı iktidarların karşısında her zaman iyi ve doğrunun yanında duran sanatçıları saygı ile selamladığını söyledi. Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı.

Festival boyunca gün içinde atölye eğitimi alacak olan konuk sanatçılar, festival boyunca her gün 17.30’da çocuk oyunu, 21.00’da ise yetişkin oyunu sahneleyecekler. Tiyatro dünyasından deneyimli kişilerin katılımıyla sanat üzerine söyleşiler de yapılacak.

İlginizi çekebilir: Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor

Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’ne katılacak ve oyunlar sahneleyecek gruplar şunlar:

İran Xoy Grubu, Ekip Atölye (Aydın), Gaziemir Belediyesi Tiyatrosu, Tiyatro Pembe Kurbağa, Ödemiş Umut Tiyatrosu, Sahneleblebi Tiyatro Grubu, Tarla Zanaat Tiyatrosu, Bir Varmış Bir Yokmuş Grubu, Moda Tiyatro Gönüllüleri, Bademler Köy Tiyatrosu, Tiyatro Pasaport, Samsun Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Bordo, Tiyatro Mundus, Tiyatro Mürettebat, Fazla Mesai Tiyatro Grubu, Tiyatro Dördüncü Duvar, Maltepe Belediye Tiyatrosu, Balıkesir Sanat Merkezi Tiyatro Grubu, Toprak Sahne Tiyatrosu.