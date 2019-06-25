Urla’da Gençlik Karnavalı başlıyor

MAHİR KANAAT

İzmir’in Urla ilçesi, yerli-yabancı birbirinden ünlü sanatçı ve rock müzik grubunun katılacağı “Gençlik Karnavalı”na ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek karnavalda aralarında, Teoman, Can Bonomo, Hayko Cepkin, Edis, Redd, Güliz Ayla ve Duman’ın da bulunduğu birçok isim sahne alacak.

Gençlik karnavalına, “Türkiye’nin ilk karnavalında senin de Bir Hikayen Olsun” sloganıyla çağrı yapılırken, “Ülkemizde tekdüzeleşmiş eğlence endüstrisine yeni seçenekler sunmaya ve kültür-sanat hayatına yeni bir soluk aldırmaya geliyoruz. Çünkü ilkler unutulmaz, ilkler güzeldir, ilkler her zaman eşsiz hikayelere kapı açmıştır” denildi.

Türkiye’nin değişik illerinden binlerce gencin katılması beklenen karnavalda yer alacak sanatçılar, aktif olarak kullanılan tüm dijital müzik platformlarının verileri analiz edildi ve sosyal medya dinamikleri göz önünde bulundurularak, “zamanın ruhu” ile belirlendi.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Urla’da Kum Deniz Plajı’nda 27 Haziran’da başlayacak ve 30 Haziran’da sona erecek karnavala katılan sanatçılar ve program şu şekilde:

27 Haziran 2019

Fedde le Grand

Teoman

Can Bonomo

Pera

Şanışer

Hedonutopıa

28 Haziran 2019

Abdullah İnal

Edis

Redd

Şehinşah

Eda Baba

Gökcan Sanlıman

29 Haziran 2019

Hey Douglas

Duman

Hayko Cepkin

Ben Fero

Güliz Ayla

Lımbotheque

30 Haziran 2019

Feder

Ezhel

Eva Simons

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Anıl Piyancı

Vera