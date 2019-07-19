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19.07.2019
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Urla’nın köylerinde 4 günde 24 oyun

birgun.net birgun.net

Urla Belediyesi işbirliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nde, 4 gün boyunca birbirinden ilginç oyunlar izleyiciyle buluşacak. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, biri İran’dan olmak üzere İzmir’in ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 20 tiyatro grubunun festival boyunca oyunlarını sergileyeceklerini söyleyerek, “Tüm vatandaşlarımızı 16 Temmuz’da başlayacak ve Urla’nın 5 farklı köy meydanında sahnelenecek 24 oyunu izlemeye davet ediyorum,” dedi.

İzmir’in Urla ilçesinde, 7 yıldır düzenlenen Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali bu yıl 16-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Urla Belediyesi iş birliği ile düzenlenen festivale, bu yıl 20 tiyatro topluluğu katılacak. Festival kapsamında birbirinden farklı yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuk oyunları, söyleşiler ve pandomim gösterisi de yer alacak.

5 KÖYÜN MEYDANI SAHNE OLACAK

Tiyatroyu ulaşılabilir kılmak için festivalin son derece önemli olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Tiyatro izleme şansı daha az olan köylere, mahallere ve sokaklara tiyatroyu taşıyoruz. ‘Sokakta, mahallede, köyde tiyatro var’ sloganıyla bu sene oyunlarımızı Urla Meydanı’nın yanı sıra Bademler, Balıklıova, Uzunkuyu, Yağcılar ve Özbek köy meydanlarında sahnelenecek,” dedi.

20 EKİP, 24 OYUN, 200 OYUNCU

Türkiye’nin dört bir yanından ve İran’dan gelen 20 ekibin yanı sıra 200’ün üzerinde tiyatrocunun da Urla’da olacağını kaydeden Başkan Oğuz, toplam 24 oyunun sahneleneceği festivale vatandaşların da yoğun ilgi göstereceğine inandıklarını belirtti. Burak Oğuz, “Gün içinde atölye eğitimi alacak olan tiyatrocular, festival boyunca her gün 17.30’da çocuk oyunu, 21.00’da ise yetişkin oyunu oynayacaklar. Ayrıca, önemli isimlerin katılımıyla sanat üzerine söyleşiler olacak,” diye konuştu.

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KOSTÜMLÜ KORTEJ, AÇILIŞA RENK KATACAK

Festivalin 16 Temmuz Salı günü kortej yürüyüşüyle başlayacağını hatırlatan Urla Belediye Başkanı Oğuz, “Ayrıca uzun bacaklar, kanguru bacaklar, canlı heykel performansları ve bando takımı da renkli gösteriler sunacak. Tüm vatandaşlarımızı Salı günü saat 19:00’da Urla Jandarma Kavşağı’ndan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek kortejimize bekliyoruz. Kortejde birbirinden ilginç kostümlere sahip oyuncular ilçemize renk katacak,” ifadelerini kullandı.

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